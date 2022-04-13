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Teknoloji Türkiye Uzay Ajansından müjde gibi paylaşım Spoiler içerir
BİLİM

Türkiye Uzay Ajansı'ndan müjde gibi paylaşım: Spoiler içerir!

Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ay yolculuğuna gönderme yapıldı. 'Sporiler içerir' başlıklı fotoğrafın arka planında, ay yolculuğunda kullanılacak olan hibrit yakıtlı roket motoru görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Uzay Ajansından müjde gibi paylaşım: Spoiler içerir!
Fotoğraftaki ayrıntı dikkat çekti.

Hem insanlık hem de Türkiye için tarih yazmaya hazırlanan Türkiye Uzay Ajansı, ülkenin nice zorluklarla on yıllardır biriktirdiği sanayi ve yazılım deneyiminin ışığında Ay görevine hazırlanıyor. TUA'nın son Twitter paylaşımı ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin Ay görevinin ismi, fotoğraftaki bir amblemde Ay Araştırma Projesi - 1 (AYAP-1) olarak görülürken, TUA paylaşımında 'Spoiler içerir!' ifadelerine yer verdi.

Türkiye Uzay Ajansı, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı.

TUA: 'SPOILER İÇERİR!

TUA'nın yaptığı dikkat çeken paylaşımda 'Spoiler içerir!' ifadesi yer aldı.

Kısa süre önce, sanayi ve yazılım alanında on yıllar boyu gelişim sağlandıktan sonra, Türkiye bir 'Ay Görevi' başlattığını duyurmuş, 'Gök'e bak, Ay'ı gör!' mottosu tüm Türkiye'de ilgi uyandırmıştı.

Fotoğrafı profil sayfasında alıntılayan savunma sanayi uzmanı Yusuf Akbaba, "Hibrit yakıtlı roket motorumuz fotoğrafta görülüyor. Ay'a sert inişe aylar kaldı" mesajını paylaştı.

AYAP-1

Yapılan paylaşımda, yakın mesafeden çekilmiş bir amblem görünüyor. Amblemde ise Türk uzay sanayisi devi Deltav'ın ismi ve AYAP-1 (Ay Araştırma Projesi) yazıları görülebiliyor.

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