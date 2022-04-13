Türkiye Uzay Ajansı'ndan müjde gibi paylaşım: Spoiler içerir!

Hem insanlık hem de Türkiye için tarih yazmaya hazırlanan Türkiye Uzay Ajansı, ülkenin nice zorluklarla on yıllardır biriktirdiği sanayi ve yazılım deneyiminin ışığında Ay görevine hazırlanıyor. TUA'nın son Twitter paylaşımı ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin Ay görevinin ismi, fotoğraftaki bir amblemde Ay Araştırma Projesi - 1 (AYAP-1) olarak görülürken, TUA paylaşımında 'Spoiler içerir!' ifadelerine yer verdi.

Türkiye Uzay Ajansı, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı.

Spoiler içerir❗️ pic.twitter.com/X6kTQyWpGH — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) April 12, 2022

TUA: 'SPOILER İÇERİR!

TUA'nın yaptığı dikkat çeken paylaşımda 'Spoiler içerir!' ifadesi yer aldı.

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Kısa süre önce, sanayi ve yazılım alanında on yıllar boyu gelişim sağlandıktan sonra, Türkiye bir 'Ay Görevi' başlattığını duyurmuş, 'Gök'e bak, Ay'ı gör!' mottosu tüm Türkiye'de ilgi uyandırmıştı.

Fotoğrafı profil sayfasında alıntılayan savunma sanayi uzmanı Yusuf Akbaba, "Hibrit yakıtlı roket motorumuz fotoğrafta görülüyor. Ay'a sert inişe aylar kaldı" mesajını paylaştı.

AYAP-1

Yapılan paylaşımda, yakın mesafeden çekilmiş bir amblem görünüyor. Amblemde ise Türk uzay sanayisi devi Deltav'ın ismi ve AYAP-1 (Ay Araştırma Projesi) yazıları görülebiliyor.

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