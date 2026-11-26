Cumartesi günü Paris’te dikkat çekici bir metin yayımlandı; “Contre l’oligarchie internationale” (Uluslararası oligarşiye karşı) başlıklı Paris Manifestosu… Fransız iktisatçı Gabriel Zucman’ın öncülük ettiği metne Daron Acemoğlu, Esther Duflo, Paul Krugman ve Joseph Stiglitz gibi dört Nobel ödüllü iktisatçı ile Thomas Piketty, Naomi Klein gibi uluslararası tanınırlığı olan yüzü aşkın isim imza atmış.

Özetle “Les milliardaires menacent nos démocraties” (Milyarderler demokrasilerimizi tehdit ediyor) demişler… Aşırı servetin gazeteleri, televizyonları, sosyal ağları satın alarak hâkim ideolojiyi biçimlendirme ve seçim kampanyalarını finanse etme gücüne dönüştüğünü ifade etmişler. Zucman’ın Forbes verilerinden yaptığı hesaba göre dünyanın en zengin milyonda 1’inin serveti, 1987’de dünya gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) %3’üne denkken, 2026’da %17’sine ulaşmış.

Bir avuç sermayenin ‘kamusal tartışmayı’ yönlendirmesi doğrudan algılama yönetiminin konusudur. Yapılan ile algılanan arasındaki mesafeyi ölçen mecralar tek bir sermaye kümesinin eline geçerse ne olur?.. Bu soruyu Batı’nın kendi içinden sormasına hafiften şaşmamak elde değil.

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Peki manifestoyu nasıl ‘okumalı’?..

Birincisi: İmzacıların büyük çoğunluğu ABD, Fransa ve İngiltere merkezli Batılı sol akademisyenler; örnekler de hayli ilginç. Elon Musk’ın X’i ve Donald Trump’ın vergi adımları öne çıkarılmış. İklim konusunda, COP31’in son metninden “fosil yakıt” ifadesini çıkartan zihniyetle aynı yerde oldukları söylenemez; ancak “uluslararası oligarşi” denirken neden petrol sermayesi değil de sadece Batı’nın teknoloji baronları merkeze alınıyor?

İkincisi: Reçeteyi kim yazıyor? Manifesto “une internationale démocratique” (demokratik bir enternasyonal), ultra zenginlere asgari vergi ve yapay zekâ şirketleri için yeni bir mülkiyet modeli öneriyor. İyi de Paris merkezli bu masada kim oturacak?.. Mazlum ülkeler yine konuşanlar değil, haklarında konuşulan taraflar… Metin, demokrasilerin ve gezegenin tehlikede olduğu uyarısıyla kapanıyor; oysa Paris’te okunan ortak metinde Gazze yok. Kimi imzacılar başka vesilelerle söz almış olsa da küresel vicdan, kendi demokrasisi sarsılınca yüksek perdeden ayağa kalkıyor; mazlumun en görünür imtihanı ise çağrının dışında kalıyor.

Üçüncüsü: Kime hizmet ediyor?.. Zirveye Sosyalist Partili Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire ev sahipliği yapmış; Alman Sosyal Demokrat Friedrich-Ebert Vakfı da destekçiler arasında… Takvim de ilginç: Fransa Senatosu’nda geçen yıl iki kez reddedilen servet vergisi fikri, 2027 ilkbaharındaki cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala yeniden sahnede. Piketty de “Önce seçimin kazanılması gerekir!” buyurmuş. Karşımızdaki, insanlığın ortak vicdanı mı, yoksa Batı solunun seçim öncesi yeni sancak arayışı mı?..

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Bizim Batı hayranı ‘Fan Fin Fonlar’ bayılmışlardır Manifesto’ya… Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır “Dünya beşten büyüktür” diyor. Bu söz teknoloji baronları ve tek bir başkentten dünyaya yön vermeye kalkan seçkinler kulüpleri için de geçerlidir. Adil bir düzen milyonda 1’in elinde olamayacağı gibi, Gazze’deki soykırımı görmeyen yeni bir Paris kulübünün tekelinde de kurulamaz.

Bizce asıl soru şudur: Batı’nın iç krizinden doğan bu tartışmada tercüme metinlerin okuyucusu mu kalacağız, yoksa kul hakkı ve zekât gibi köklü adalet ölçülerimizle söz sahibi mi olacağız?..

Biline…

Algı radarıma takılanlar…

Kurucu geri geldi, kural nereye gitti?..

Nvidia yönetim kurulu daha geçen hafta kararlıydı: Başkan Harvey Jones, kurucu Jensen Huang’ın kişisel davranışlarının şirketin etik kurallarıyla bağdaşmadığını, onu CEO olarak geri almayacaklarını söylemişti. Biz de Salı günü bu kararlılığı yazmıştık… Bir hafta dolmadan ne oldu? Reuters’a göre ABD Başkanı Trump’ın baskısıyla Huang yeniden koltuğunda. Cumhuriyetçi senatörlerin bile itiraz ettiği kararı Wall Street alkışlıyor… Yönetişim uzmanları ise Nvidia yönetim kurulunun bağımsızlığını sorguluyor. Soralım bakalım; Etik kurallar, borsa yükselince mi esner?..

Kullanım zirvede, sadakat şartlı…

Çalışan yan hakları şirketi Pluxee ile araştırma şirketi Ipsos, 14 ülkede 11 bin çalışanla “İş: Belirsiz Bir Dünyada Güvenli Liman” adını verdikleri bir araştırma yapmışlar. Günlük yapay zekâ kullanımında Türkiye %72 ile ilk sırada; küresel ortalama içinse %53 demişler. Türkiye’de “koşullu sadakat” 15 puan artmış: “İşim ilgimi çekmeye devam ettiği sürece kurumumda kalırım” diyenler %16’dan %31’e çıkmış. Bizce araç elimizde, aidiyet artık şarta bağlı. Peki kullanım günlük olunca bağ da mı günlük oluyor?..

Aslan yoktu, algı vardı…

22 Kasım akşamı Sarıyer’den “aslan görüldü” ihbarı geldi. Jandarma, AFAD, veteriner ekipleri, termal kameralı dronlar seferber oldu; manşetler “İstanbul’da aslan alarmı” diye çınladı. İstanbul Valiliği’nin hükmü ise net: Görüntüdeki hayvan aslan da değil, başka bir büyük kedi de… X’te “kedidir” etiketi gündeme oturdu. Fırsatı kim kaptı dersiniz? Tabii ki Galatasaray… Aston Villa maçı öncesi “Şehre yeni bir Aslan iner.” paylaşımı 3 milyonu aşkın kez görüntülenmiş. Sahada aslan çıkmadı ama algı aslanı kükredi…

Koku Londra’da, ruh nerede?..

Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi’nde (V&A), Koç Holding’in sponsorluğunda “Constantinople to Istanbul: One City, Two Empires” (Konstantinopolis’ten İstanbul’a: Bir Şehir, İki İmparatorluk) sergisi açılmış. Mağazada Atelier Rebul yer alıyor, yazmışlar. Kökü 1895’te Beyoğlu’nda eczane açan Fransız eczacı Jean César Reboul’a, hatırası 1938’in lavanta kolonyasına uzanıyor. Kalıbı yerli, ruhu ecnebi olmasın, deriz… Tersi mümkün: Kalıp ecnebi, ruh yerli kalmış olabilir. Bizce biçim ödünç alınır, ancak mana ithal edilmez. Öte yandan bir şehrin itibarı kokusuyla da zenginleşebilir...