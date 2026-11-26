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Fon soruşturması, içerideki yoğun tempodan başımızı kaldırıp dışarıda neler oluyor, Türkiye nasıl bir bölgesel ittifaklar zinciri oluşturuyor, dünyanın geleceğine hazırlık çerçevesinde ne tür adımlar atıyor, bakamıyoruz bile.

İçeride sıkışan, dışarıda açılan bir Türkiye var ve gerçekten tarihi nitelikli, coğrafya inşa edecek ölçekte çok büyük adımlar atılıyor. İçerideki fırtınalar diner ama kalıcı olan, tarihte iz bırakan adımlar bunlar olacak.

MİLLETLER UZUN ÖMÜRLÜDÜR, DAR ALANLARA HAPSEDİLEMEZ. BUGÜNKÜ BÜYÜK ADIMLARI TAKDİR ETMEYİ BİLMELİYİZ...

İçeride yaşananların dışarıdaki adımları gölgelemeye, karartmaya dönük olup olmadığı ayrı bir konu ama maalesef, kitlesel ilgi bu alana kaymış durumda.

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Küresel ölçekte, bölgesel ölçekte, savaşların ve barışların adresini gösterecek ölçekte adımlar iç kamuoyuna bu yüzden tam anlatılamıyor.

Öyleyse ısrarla ve ısrarla bu alanda yapılanları gündemde tutmak ve anlatmak zorundayız. Her adımı izlemek, her yapılanı takdir etmeyi bilmek, Türkiye’nin yarınlarının inşa edildiği bugünleri doğru okumayı ve anlatmayı bilmek zorundayız.

Milletler ve ülkeler uzun ömürlüdür, tarihin dar bir alanına hapsedilemez. Öyleyse ilgi ve alakamızı dar alanlara hapsetmekten, gözlerimizi körleştirmekten kaçınmalıyız.

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İşte bugün atılan o adımlar, o dar alanların konusu değil. Milletlerin uzun tarih yürüyüşünün parçasıdır. En azından birileri de bu konuları meydana taşımak zorundadır.

RUS SAVAŞ GEMİSİ VURULDU BAKIN ORTAYA NELER ÇIKTI.

Salı günü Libya’nın Bingazi Limanı’nda bir Rus savaş gemisi, insansız deniz araçları ile vuruldu. Hemen ardından Bingazi açıklarında silah yüklü bir Rus kargo gemisi vuruldu. Normal zamanlarda “terör saldırısı” gibi algılanacak olay, Ukrayna tarafından yapılmış, deniz araçları da Arnavutluk’tan hareket ettirilmişti. Açıklamalar böyleydi.

Ama Rusya-Ukrayna savaşı bir Rus-İngiliz savaşıydı. Sonradan Rus Avrupa savaşına dönüştü. Baltık Denizi’nde yaşanacakken Karadeniz’de başlatıldı. Bu saldırıyla Karadeniz’den Akdeniz’e taşınıyordu.

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Belki bir adım sonrasında Kızıldeniz’de, Basra Körfezi’nde, Hint Okyanusu’nda aynı savaşın örneklerini göreceğiz. Belki Kuzey Pasifik’te de benzer şeyler göreceğiz.

ARTIK SAVAŞLARIN SINIRLARI, TANIMLANMIŞ CEPHELERİ YOK… SAVAŞLARIN SÜPER GÜÇLERİ YOK...

Savaşların artık fiziki sınırı yok. Tanımlanmış cepheleri yok. Konvansiyonel ordularla sınırlı değil. En küçük ülke bile kıtılar arası saldırılar yapabiliyor. Savaşlarda artık süper güçler yok.

Devletler kadar şirketler de askerler kadar mühendisler de bu savaşı yürütüyor. Dünya çok küçüldü, teknoloji çıldırtıcı seviyelere ulaştı, ordulardan çok sivillerin kaybedeceği bir savaş tarihi başladı.

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Bu yüzden insansız deniz araçları görünürde Ukrayna saldırısıydı ama esasta Rus-Avrupa savaşının parçasıydı. Dolayısıyla burada sadece Ukrayna görmüyoruz, iki cephenin tüm taraflarını görüyoruz. Ukrayna kadar başka güçler de olabilirdi.

BU SALDIRI NEDEN LİBYA’DA YAPILDI?

Saldırı Libya’da yapılmıştı. Neden özellikle Libya seçilmiş, yüzlerce kilometre uzaktan deniz araçları gönderilmiş ve daha kolay ve yakın bir hedef seçilmemiş?

Meselenin Rusya ve Ukrayna kadar Libya ile de ilişkili olduğu açık. Libya üzerinden Rusya’yı cezalandırmak, Libya’yı savaş alanına çevirmek ya da Libya’da Türkiye ile Rusya’yı birbirine düşürmek gibi sebepler olamaz mı? Hem de tam Türkiye, Libya’nın doğu ve batısını birleştirmeye çalışırken…

SALDIRIDAN BİR GÜN SONRA HAFTER TÜRKİYE’YE GELDİ. BİR HEYET KATAR’A, DİĞERİ MISIR’A GİTTİ.

Muhtemelen öyle ciddi gelişmeler var ki, saldırıdan bir gün sonra Bingazi yönetiminin lideri Halife Hafter Türkiye’ye geldi.

Saddam Hafter askeri ve savunma anlaşmaları için Katar/Doha’ya gitti. İstihbarat Şefi Bilkasım Hafter Mısır istihbaratı ile görüşmek için Mısır/Kahire’ye gitti.

Normal zamanda bunlar Libya’yı birleştirme görüşmelerinin birer aşaması olarak tanımlanır. Ama saldırıdan hemen sonra böyle bir ziyaretler trafiği daha acil gelişmelerin olduğuna işaret eder.

Belki birileri Libya’yı merkeze alan yeni bir savaş ya da başka bir senaryonun ilk adımlarını atıyor ve Libya yetkilileri bu temaslarla ön almaya çalışıyorlar.

EĞER ACİL BİR DURUM VARSA, SALDIRININ BOYUTLARI DEĞİŞİR.

Eğer böyle acil bir durum varsa, Rus gemisine saldırı Ukrayna boyutlarının çok ötesinde demektir. İşte iş orada başkalaşır, daha vahim bir hal alır.

Türkiye’nin bütün bu gelişmelerin tamamının merkezinde bir güç olarak Libya’yı birleştirmesi çok daha öncelikle bir tedbir olarak önümüze çıkar.

Her ne yaparlarsa yapsınlar, hangi senaryoyu denerlerse denesinler Libya’da Türkiye ve ortaklarının dediği olacaktır. Avrupa’nın, Ukrayna’nın, İsrail-BAE ekseninin bunun önüne geçme imkân ve güçleri yoktur. Son ziyaretler de bunun son göstergesidir.

Rusya’ya yönelik bu saldırıdan sonra Hafter yönetimi önce Ukrayna’ya çok sert tepki gösterdi sonra da bütün kanallardan Türkiye ve ortakları ile irtibata geçip yakınlaşma sürecini hızlandırdı.

“HARİTA BİRLEŞTİREN” TEK ÜLKE TÜRKİYE! TÜRKİYE’NİN TEMEL EKSENİ BUDUR VE HER ÜLKEDE BU OLUYOR ARTIK.

Bingazi ve Trablus’un birleşmesi bir Türkiye projesidir. Başka da hiçbir ülke bu iki gücün ve tarafın birleşmesine yatırım yapmıyor.

Her ülke Libya’nın parçalanmasını ve kendilerine düşecek payın hesabını yapmakla meşgul. Mısır ve Rusya’nın Türk tezlerine yaklaşması ile bu parçalanma haritasının da sonuna yaklaşıldı.

Şöyle: Türkiye bugüne kadar bütün ülkelerde “Harita parçalanması”na karşı çıktı. Bütün askeri operasyonları, savunma ilişkileri bu temel üzerinde seyretti. Suriye’de böyle oldu ve Suriye haritası yeniden birleşti. Bu Karabağ savaşı ile Azerbaycan’da böyle oldu, harita birleşti.

Şu an Somali’de güçlü bir devlet ve ordu kuruluyor ve Somali Haritası üzerinde tam denetim sağlanması için çalışılıyor. Sudan iç savaşında merkezi ve meşru Hartum yönetiminin bütün ülkede egemenliğini yeniden kazanması için mücadele ediliyor, burada da harita birleştiriliyor.

YÜZ YIL SONRA BİR İLK… “COĞRAFYA ORTAKLIKLAR HARİTASI” İNŞA EDİLİYOR.

Batı’nın Birinci Dünya Savaşı sonrası bütün coğrafyayı lime lime eden parçalanma haritalarının sonuna gelindi. Şimdi ulus üstü bölgesel ortaklıklar kuruluyor ve Batılı istila ile İsrail yayılmasının önüne geçmek için güçlü temeller atılıyor.

Türkiye’nin bu yöndeki tezleri, Osmanlı’nın dağılmasından sonra bölgenin gücünden kaynaklanan en büyük meydan okuma, yeniden inşa girişimidir.

Her şey bir büyük “harita” üzerinden yürütülüyor. Sadece son dönemde yapılan ittifaklara ve savunma anlaşmalarına bakarsanız, bu “ortaklıklar haritası” netleşir. Orta Kuşak dünyasını birleştirmeye, ortak savunma kalkanı altına almaya dönük bu çabalar, yüzyıllar içindeki yeni bir atılımın ön girişimleridir.

ŞİMDİ O “HARİTA”YA DİKKATLİ BAKALIM. ATILAN İMZALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bakalım: Önce Mekke İttifakı imzalandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bir ülkeye saldırının her üçüne da saldırı anlamına geleceği ekseninde anlaştı ve büyük bir savunma yatırımına girişti.

Sonra Türkiye, Endonezya, Pakistan, Katar başka bir savunma anlaşması yaptı. Ortak savaş teknolojisi için büyük yatırımların kapılarını açtı.

Ardından Türkiye-Suudi Arabistan ve Türkiye-Katar ayrıca savunma anlaşmaları yaptı. Savaş durumunda “asker gönderme” de dahil, tam bir savunma entegrasyonu oluşturuldu.

Türkiye ile Pakistan’ın zaten ısrarlı ve sürekli yenilenen bir savunma ortaklık ilişkisi var. Benzer bir ilişki Türkiye ile Malezya arasında da devam ediyor.

PASİFİK’TEN AKDENİZ’E YENİ GÜÇ İNŞA EDİLİYOR. LİBYA’YA BU GÖZLE DE BAKIN.

Eminim benzer anlaşmalar Mısır’la, Cezayir’le ve başka ülkelerle de yapılacak. Zaten var olan askeri ilişkiler en üst düzeye çıkarılacak.

Türkiye’nin Afrika’nın birçok ülkesiyle benzer anlaşmaları var. Somali güçlendikçe, Sudan haritası birleştiğinde Kızıldeniz kıyısında ve Hint Okyanusu’nda çok daha büyük askeri ortaklıklar kurulacak.

Şimdi bunu harita üzerinden gösterelim. Güneydoğu Asya’da Endonezya, Güney Asya’da Pakistan, Basra Körfezi’nde Katar, Ortadoğu’nun tamamında etkili olacak Suudi Arabistan, Kızıldeniz’de Somali ve Sudan. Akdeniz’in en doğusunda Suriye, ardından Lübnan. Akdeniz’in ortasında Libya...

Dünya haritasını önünüze açıp bir kez daha bakın. Her şeyi söyleyecektir.

Bu yarın Mısır olur, Akdeniz’in batısında Cezayir olur. Harita da birleşince bambaşka bir güç burada yoğunlaşacak.

Türkiye’nin Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri ile de ortaklık ilişkilerini buraya taşıyalım. Peki nasıl bir ortaklıklar haritası şekilleniyor?

PEKİ HAFTER YÖNETİMİ BU HARİTAYI OKUYOR MU?

Bence Osmanlı çözülmesinden sonraki en büyük yeniden inşa, ortaklık ya da birleşme diyebiliriz buna ve bu ilk kez oluyor. Daha önceki ikili ve çoklu ortaklıklar tamamen Batı’nın coğrafya üzerindeki yönetimini sağlamlaştırmaya dönüktü. Ama bu coğrafyanın kendi varlığını inşa etmesine yönelik ilk bağımsız güç inşası olarak anılabilir.

İşte Libya, bütün bu büyük projelerin merkezlerinden biri. Libya iç savaşı, hangi ülkenin hangi tarafı desteklediği, Bingazi’de Rus savaş gemisinin vurulması gibi her gelişme bu büyük “güç haritasını” ilgilendiriyor.

Hafter yönetimi, Trablus yönetimi ile birleşerek, Endonezya’dan Atlas Okyanusu’na uzanan güçler coğrafyasının önemli bir parçası olabilir ve olmak istediği belli. Sanırım bu okumayı onlar da yapıyor.

LİBYA AKDENİZ’İN SAVUNMA KALKANI, AFRİKA DERİNLİĞİNE AÇILAN KAPI OLUR.

Libya ayrıca, Akdeniz’in Afrika derinliklerine açılan en önemli kapısı. Kaddafi döneminde bu yönde çalışmalar vardı, muhtemelen Kaddafi bu yüzden cezalandırıldı! Ama artık o cezalandırıcı ülkelerin öyle güçleri yok ve yeni güç bu tarafta büyüyor.

Öyleyse Libya birleşmesi, Libya’yı Sahra’nın güneyine kadar etkili bir güç haline getirebilir. Bu da Türkiye’nin öncülük ettiği büyük coğrafya, ortak savunma kalkanı projesinde temel bir zemin oluşturabilir.

Harita parçalamaya dönük Batılı ve bölgesel güçlerin oyun senaryosuna kurban olmadan, her ülke, Libya da güç inşa etmenin yollarını açmalı.

Bingazi Limanı’nda bir Rus savaş gemisinin vurulması sadece bir Ukrayna saldırısı değildir. Bakın nasıl bir güç haritası var, bu harita üzerinde nasıl bir güç mücadelesi var. Öyleyse her “münferit” olay, çok daha geniş alanda mücadelenin parçasıdır ve öyle anlamamız gerekir.

YÜZ YIL ÖNCE ÇÖKÜŞÜ YAZIYORDUK. BUGÜN YENİDEN İNŞAYI YAZIYORUZ. ACININ YERİNE COŞKUYU İZLİYORUZ.

Hafter’in Ankara temasları çok önemli. Libya Akdeniz’de güçlü bir savunma kalesi haline getirilmeli ve gelmeli. Libyalılar bu kararı acilen vermeli ve hazırlıklara başlamalı. Türkiye de Libya da aynı şeyi istiyor.

Şimdilik Endonezya’dan başlayan Harita, Libya’ya ulaştı. Bakalım daha nerelere ulaşacak. Bu dönemin tarihini not tutanlar, nasıl heyecan verici gelişmelerin olduğunu idrak ediyor olmalı.

Yüz yıl önce coğrafya parçalanırken yaşadığımız büyük acılar, yüz yıl sonra coğrafya ortaklıklar haritası olarak birleştiğinde heyecana, sevince dönüşmeli.

Ama en önemlisi, atılan adımları, kurulan masaları, çizilen güç haritalarını, Türkiye’nin bilgeliğinin, tarih inşası ve coğrafya formatlama becerisinin idrakine varabilmektir.

İçerideki kamuoyuna bunu doğru, etkili bir şekilde anlatabilecek dil ve araçları geliştirebilmektir.