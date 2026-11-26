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Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nden (COP31) beklenen ortak kararın çıkmaması, ülkelerin iklim krizinde bile kendi çıkarlarından vazgeçemediğini bir kez daha gösterdi.

Yaklaşık iki yüz ülkenin ortak karar alması gereken zirve, iki temel soruya yanıt bulunamayınca tıkandı: Kömür ve petrolden ne hızda vazgeçeceğiz, bu dönüşümün faturasını kim üstlenecek?

PETROL ÜRETİCİLERİ VE GELİŞMİŞ ÜLKELER NEDEN DİRENİYOR?

COP31’de beklenen ortak sonuç metninin çıkmamasının birinci nedeni, ekonomisi petrole dayalı ülkelerin gelir kaynaklarını kısıtlayacak bağlayıcı ifadelere karşı çıkmalarıdır.

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Diğer önemli nedeni ise, geçmişte iklim krizine tarihsel olarak neden olan gelişmiş ülkelerin fosil kaynakları terk etmenin karşılığı olarak gelişmekte olan ülkelere vaat edilen mali desteği yeterli ölçekte ve öngörülebilir biçimde masaya getirmemeleridir.

Üstelik zengin Avrupa Birliği ülkeleri geçmişteki emisyonu unutarak küresel emisyonlardaki paylarının düştüğünü öne sürerek bu yükü gelişmekte olan ve fosil kaynaklara sahip olan ülkelere atmaktadır.

Dolayısıyla, zengin petrol üreticileri ve gelişmiş ülkeler kendi ekonomik güvenliklerini ve kısa vadeli çıkarlarını küresel ortak hedefin önüne koyarak, bu zirveden ortak karar çıkmasını engellemiş oldular.

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BU SONUÇ NE ANLAMA GELİYOR?

COP31 sonrası ortaya çıkan bu tablo, bu sürecin devam edeceği ancak zengin ülkeler karşılıksız destek hibe vermekten kaçındıkça, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçmek için ihtiyaç duydukları finansman kaynaklarına ulaşamayacakları anlamına geliyor.

Bu da karbon azaltımını ve temiz enerji üretim hızını yavaşlatacağı açıktır.

TÜRKİYE İÇİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye bu süreci yalnızca karbon salımını azaltma ve temiz enerjiye geçme zorunluluğu olarak değil; aynı zamanda ticaret, rekabet gücü ve enerji arz güvenliği meselesi olarak da görmektedir.

Türkiye bu süreçte hızlandırdığı yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon hamlesiyle; bir yandan enerji ithalat faturasını ve dolayısıyla cari açığı düşürmeyi hedeflerken, diğer yandan en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’nin yeşil mutabakat takvimi ve sınırda karbon düzenleme mekanizması kaynaklı olası ticari kayıpların da önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

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Dolayısıyla, karbon azaltımı ve temiz enerji üretim zorunluluğu bir tercih olmaktan çıkıp dış piyasalarda pazar payını korumanın en önemli adımı olarak öne çıkmaktadır.

Bu nedenle Türkiye’nin önümüzdeki dönemde güneş, rüzgâr ve enerji depolama yatırımlarını hızlandırması; enerji arz güvenliğini sağlamak, cari açığı azaltmak, küresel ticaretin yeni kurallarına uyum göstermek ve dış pazarları kaybetmemek açısından stratejik bir gerekliliktir.