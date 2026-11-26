Antalya’da düzenlenen bu yılki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerin katıldığı COP31 sona erdi. Sona ermesi ile beraber de bazı tartışmalar gündeme geldi. Elbette en önemli tartışma COP’un ana siyasi sonuç belgesi olan “Antalya Paktı” üzerinde uzlaşı sağlanamaması. Konuya uzak olan ya da meseleye sadece Batı söylemleri üzerinden bakarsanız bu büyük bir hezimet! Ancak konuya Türkiye’nin gerçekleri ve Batı’nın iki yüzlülüğünü bilerek bakarsanız ortak bir noktada anlaşamamış olmaktan daha doğal bir durum yok. Neden mi?

Lafı çok eğip bükmeden ifade edeyim. Dünyada bugüne kadarki karbon salımının üçte ikisinden bugünün gelişmiş ekonomileri sorumlu. Burada AB28 ülkelerinin payı %22 iken Kıta Avrupası’nın payı %33. Tek başına ABD küresel karbon salımının %29’una sebep olmuş durumda. Ama bugün bir an önce fosil yakıtlardan çıkmak istiyorlar. Ancak konu bunun finansmanına geldiğinde sorun çıkarıyor, bağlayıcı ifadelerde bulunmuyorlar. Yani hem sorumlular hem de sorunlular!

Başta Afrika grubu olmak üzere gelişmekte olan ülkeler iklim krizine uyum için vaat edilen finansman akışının yetersizliği ve yavaşlığından şikayetçi. AB’nin adil dönüşüm finansmanındaki isteksizliğini eleştiriyorlar. AB ülkeleri ise Suudi Arabistan başta olmak üzere petrol üreticisi ülkelerin ısrarı ile metne yazılan “karbon yakalama ve depolama” teknolojileri konusuna tepkili.

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Ancak AB’nin bu tutumuna çok ciddi tepkiler var. AB’nin bir yandan kendi fosil yakıt kullanımlarını bitirme sözünü tutmazken diğer yandan da iklim krizinden en çok etkilenen ülkelere yönelik mali kaynak sağlama yükümlülüklerinden kaçındığı konusunda küresel bir fikir birliği var. Diğer yandan AB’nin kendi yeşil dönüşüm standartlarını ve ticari mekanizmalarını (sınırda karbon düzenlemesi gibi) gelişmekte olan ekonomilere dayatması da ciddi bir eleştiri konusu. Bu alanda hiç esneklik göstermiyorlar.

Yani bakmayın siz bazı aklı evvellerin COP31 Dönem başkanı olarak Murat Kurum’u ve ev sahibi ülke olarak Türkiye’yi eleştirdiklerine. Bir kere bu yıl başka bir gariplik de vardı. Mesela COP31 Başkanı Murat Kurum’du ama müzakerelerin başında Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen vardı. Bowen sonuç alamayınca Murat Kurum devreye girmek zorunda kaldı ve müzakereler 2 gün uzadı. Kurum hem taraflarla tek tek görüştü hem de tarafları bir araya getirdi.

Sürecin iç yüzü hakkında edindiğim bazı bilgileri sizinle paylaşayım. Tarafların geri adım atmaması neticesinde COP31 Başkanı olarak Murat Kurum ciddi bir diplomatik çaba ile Suudi Prens’i ikna ederek fosil yakıtlar meselesinin bir önceki COP’lardaki hali ile yer almasını kabul etmesini sağladı. Bu müzakereler için son derece önemli bir adımken AB ticaret ile ilgili madde üzerinden yeni bir itiraz geliştirdi. AB’nin kendi ticari kaygılarını ön planda tutan bir plan üzerinden ısrar etmesi işleri çıkmaza soktu. AB’nin tavrı nedeni ile uzlaşı çıkmadı. Yani temel sorun AB’nin “dediğim dedik” tavrı ile müzakere değil dayatma yapması.

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Ayrıca Türkiye’nin kendi gerçekleri ve menfaatleri yok mu? Salt “Batılı” görünmek ya da “Batılılar gibi” konuya yaklaşmak adına Türkiye’nin gerçeklerini göz ardı edebilir miyiz? AB’nin dayatmalarının Türkiye’nin gerçeklerine aykırı olduğu ve iklim uyum finansmanı konusunda AB’nin Türkiye gibi ülkelere verdiği sözleri yerine getirmediği ortada iken hangi saikle AB’nin kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda oluşturduğu istekleri tamamen kabul edecektik?

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim üzere AB’nin Yeşil Mutabakat ve “Made in EU” gibi konuları korumacı ekonomi politikalarının bir aparatına dönüştürmesine göz yummalıyız.

Türkiye Murat Kurum’un dönem başkanlığında son derece iyi bir COP konferansı düzenledi. Çok ciddi kazanımlar elde edildi. 36 başlıkta ortak karara varıldı. Uzun yıllardır çözülemeyen Uyum Fonu’nun Kyoto Protokolü’nden Paris Anlaşması’na geçişi konusunda uzlaşıyı Türkiye sağladı. Küresel uyum hedeflerine ilişkin ilerlemenin ölçülmesini sağlayacak yol haritası kabul edildi. Adil geçiş mekanizmasının kurumsal çerçevesi netleştirildi ve Adil Geçiş Çalışma Programı 3 yıl uzatıldı.

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Paris Anlaşması’nın 9. Maddesi olan İklim Finansmanı kapsamında oluşturulan iki yıllık çalışma programının 2027-2028 dönemine ilişkin uygulama esasları üzerinde uzlaşı sağlandı. Daha pek çok kazanım ve ilerleme COP31’de sağlanmışken Beyaz Saray sözcüsünün “iklim saçmalığı” dediği Trump’ın ABD’yi hem Paris Anlaşması’ndan hem de BM İklim Çerçeve Sözleşmesi’nden çektiği konusunu kimse gündeme getirmedi.

Özetle iklim değişikliğinin üçte birinden tek başına sorumlu olan ABD’nin taraf bile olmadığı, kendi çıkarlarını dayatmacı bir politika ile gündemde tutan AB’nin başını çektiği bir problemin çözülememesini COP31’e, COP31 Dönem Başkanı Murat Kurum’a ve hatta ev sahibi Türkiye’ye bağlama haksızlığının yapılmasına asla müsaade edilmemeli.