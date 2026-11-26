Yaklaşık dört trilyon dolarlık bir piyasa değeri olan Nvidia’nın merkezde olduğu espiyonaj iddiası üzerine epeyce bir tartışma yapıldı. Jensen Huang üzerinden speküle edilen bu tartışmanın yönetsel düzeyde uyandırdığı soru işaretlerinin varlığına rağmen en fazla dikkat çeken husus bunun bir espiyonaj sorunu olup olmadığı idi. Nitekim Huang’ın ilk etapta görevinden alınması ve hemen sonrasında Trump başta olmak üzere birçok siyasetçinin devrede olduğu bir geri dönüş hikayesi, süreci daha da karmaşık hale getirdi. Henüz ABD istihbaratının konuya yaklaşımı ve elindeki verilerin neler olduğu kamuoyunun malumu değilken tartışmanın merkezinde espiyonaj iddiasının olması dikkate değer. Öyle ki son dönemde ABD-Çin arasındaki rekabetin en belirgin biçimde hissedildiği bu alan, devletlerin egemenlik sahası olarak kabul ettikleri bir rekabet sahası.

Ticaret savaşlarının bir devamı olarak ortaya çıkan teknoloji savaşları, ABD’nin ulusal güvenlik belgelerine sirayet eden bir gelecek projeksiyonu aynı zamanda. ABD’de TikTok’un muhatap olduğu süreçten de aşina olduğumuz bu durum, ulusal güvenliği tehdit eden espiyonaj faaliyetleri bu savaşların en görünen tarafı. Peki gerçekten bu bir espiyonaj süreci ise siyasetin dahliyle Huang’ın yeniden görevine dönmesi ne anlama geliyor? Şirketi kuran ve bugünlere gelmesinde ciddi bir rolü olan Huang, sistem açısından vazgeçilmez bir aktör mü?

Anlatılanlara bakılırsa Huang’ın, ilişkilere konu olan kişi ile görüştüğü dönemlerde Çin’den bir devlet yöneticisi ile temas halinde olduğu iddiası var. Hiç kuşkusuz alanındaki en önemli aktörlerden biri olan bir CEO’nun bu görüşme trafiği, içeriğinden bağımsız olarak tartışılmak isteniyor. Fakat Trump liderliğinin Çin ile mücadelede sıcak çatışma olmaksızın sürdürülebilir bir rekabet ortamı tesis etme anlayışı bu mücadelede farklı bir yerde duruyor. Nitekim Çin’de yapılan zirve sonrasında ortaya çıkan deklarasyona bakıldığında enerji ve ortak çıkarlar konusunda ciddi bir uzlaşının olduğu görülmektedir.

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Peki tartışma nereden çıkıyor?

Uzunca süredir hasım kategoride değerlendirilen Çin ile ilişkilere yönelik iki farklı tutum söz konusu ABD’de. Birincisi Çin ile yakınlaşmanın ağır bir maliyet üreteceği ve Çin’e satılan bazı teknoloji ürünlerinin bu mücadelede Çin’i daha avantajlı hale getireceği. Özellikle son dönemde Demokratlar nezdinde, yenilenebilir enerji başta olmak üzere birçok alanda Çin’in gerisinde kalındığı üzerinden yoğunlaşan eleştiriler, Trump iktidarını doğrudan hedef almaktadır. Örneğin, Çin’de yapılan zirve münasebetiyle ortaya çıkan tabloyu, bir geri adım olarak yorumlayan Hillary Clinton’a göre, bu görüşmeler hem bir adım geri çekilmek hem de Çin ve Rusya’yı meşrulaştırmak olarak görünüyor. Mevcut duruma da oldukça eleştirel yaklaşanlar, Huang’ın, Demokratların çoğunluğu ele aldığı kongre kompozisyonunda nasıl bir sorgulamaya tabi tutulacağını da şimdiden tartışmakta.

SİYASETİN SİLİKON VADİSİ İLE İTTİFAKI

Huang ile ilgili tartışmalarda dikkat çeken bir husus da siyaset kurumunun Silikon Vadisi ile girdiği angajman. Huang’ı, Trump ve Silikon Vadisi’nin elitlerini zorlaması ile göreve döndüren Nvidia’nın içinde olduğu teknoloji ekosistemi, bir tür ahitle birbirlerine bağlı bir süreç yönetimi takip ediyorlar. Huang’ın görevden alınması sonrasında başta Elon Musk olmak üzere Travis Kalanick ve Garr Tan gibi söz konusu ekosistemin önemli isimlerinin öncü olduğu bir imza kampanyası (Stand with Jensen) başlatmışlar ve Jensen’in dönüşü için siyasi ve ekonomik baskı yapmışlardır. Silikon Vadisi’nin siyasetteki en önemli müttefiklerinden biri olan JD Vance’in de bu sürece iştirak ettiği ve Huang’ın dönüşü için diplomasi yaptığı gerçeği de eklendiğinde, mevcut konjonktürde siyaset ve Silikon Vadisi arasındaki ittifakın kendi içlerinde bir ayrışma ve güç kaybı yaşamadan yola devam etmek istediklerini göstermektedir.

Tüm bu tartışmalara dışarıdan bakan ve dünyanın geleceği açısından endişeli olan insanlar da var hiç kuşkusuz. Oligopol bir piyasa mantığı ile milyarderlerin dünyayı bir çıkmaza sürüklediklerini düşünen bir dizi akademisyenin Paris Manifestosu olarak kaleme aldıkları bildiri, gittikçe oligarşik bir nitelik kazanan mevcut piyasa mantığının, demokrasi için büyük bir tehdit olduğunu savunmaktadırlar. Bir sonraki yazıda, mevcut Çin-ABD mücadelesi ve bu mücadelenin dünyaya yansımasını bu bildiri üzerinden ele alıp bildirideki itiraz ve önerilerin gerçekliği üzerinde duracağım.