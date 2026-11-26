Uzun zaman sonra tekrar Şam’a gidişim hafızama saklamış olduğum pek çok hatırayı canlandırdığı gibi Şam’ın ve Suriye’nin bugününe dair gözlemlerim, Suriye yeniden kurulurken savaş yaralarının sarılmasından, kadınları güçlendirmeye pek çok sahada hâlâ vazifelerimiz olduğunu çok keskin bir şekilde hatırlattı. Ne kadar aramızda mesafe konmuş olsa da Suriye’nin komşumuz olmasının ötesinde bin yıldan uzun bir ortak tarihin parçasıyız.

Suriye’ye ilk kez 2004’te bir grup gazeteci, akademisyen ve yazarlarla oluşturduğumuz Doğu Konferansı ekibi ile gitmiştim. İç savaş başlayıncaya kadar çeşitli sebeplerle Suriye’ye defalarca gittim. Özellikle ‘Duvarların Arkasında’ belgeseli, Irak savaşı mültecisi olarak Suriye’de kamplarda kalan kadınlar ve farklı toplantılar maksadıyla gittiğim Suriye’de pek çok kadınla röportaj yaptım. Ve iyice öğrendim ki kadın her bir krizi herkesten keskin yaşıyor ve kadın olmadan hiçbir kriz bitirilemiyor!

EFSANE BAŞKENT ŞAM…

Efsunlu bir şehirdir Şam. Şehir sakinleri ona Dimeşk derken, Batılılar Damascus, Türklerse Şam olarak sesleniyor. Şam, Arapça kuzey, Dimeşk ise Farsça “gün batımı” anlamına geliyor. Damascus, Aramicede iyi sulanmış yer anlamında; Fırat ve Asi nehrinin suladığı verimli Suriye ovalarını, topraklarını tarif ediyor. Her açıdan toplumların bir nirengi noktası olmuş Şam, tarih boyunca.

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Şam’ın kuruluşu birbirinin tam aksi iki efsaneye dayanıyor. Efsanelerden birisine göre İbrahim Peygamber’in Dimeşk isimli oğlu varmış ve şehri o kurmuş. Bir diğeri, kurucu olarak İbrahim Peygamber zamanında yaşayan Nemrut’un oğlunu işaret ediyor. Kurucusu sırlı olsa da şehrin tarihi ilk insana kadar dayanıyor. Öyle ki şehrin yakınlarındaki meşhur dağ Cebel-i Kasyon’da Hz. Adem’in oğulları Habil ve Kabil’in acıklı hikayesinin geçtiği rivayet ediliyor.

İslam’ın en erken döneminde ilk fethedilen bölgeler arasında yer alan şehir, İslam ve din tarihindeki pek çok önemli ve iz bırakan simanın da evi olmuş. İlk ezanı okuyan Bilal-i Habeş’in ve Peygamberimizin kızları Rukiyye ve Zeynep’in kabirleri burada. İslam tarihinin acısı Kerbela Şehitlerinden İmam Hüseyin’in Kerbela’da vurulan kesik başı, Yezid’e sunulmak üzere ta Şam’daki sarayına kadar getirilmiş ve Şam’da defnedilmiş. Bunlarla da sınırlı değil Şam’ın bağrına bastıkları: Ünlü Türk sözlüğü Kamus-i Türki’nin yazarı Şemsettin Sami’ye göre Davud ve oğlu Süleyman peygamberler Kudüs’ten önce bir süre Şam’da ikamet etmişler. Bedeninin her parçası başka bir yerde olan, Hz. İsa’yı vaftiz ettiğine de inanılan Peygamber Hz. Yahya’nın başı da Şam’da, Emeviyye camiinde metfun.

EMEVİYYE CAMİİ

Emeviyye Camii’nin hikayesi de şehre ayna tutuyor. Romalılar tarafından bir Jüpiter tapınağı olarak inşa edilmiş yapı, Hıristiyanlık döneminde bir Bizans bazilikasına dönüştürülmüş. İslâm’ın Şam’a yerleşmesiyle bu bazilikanın doğu kısmı cami, batı kısmı ise kilise olarak kullanılmış. İslâm’ın diğer dinlere olan anlayışına çok güzel bir örnek olmuş. 705 yılında, Emevi halifesi Abdülmelik, bilinen bütün camilerden daha büyük bir cami yapılmasını isteyince büyük bir uğraşı ile bir örnek sanat eserine dönüşmüş. Ülkenin her tarafından getirilen antik yapı kalıntıları, sütun başlıkları ve mermerler bu yeni caminin yapımında kullanılmış. İran, Hindistan ve Mağrib’den getirilen birçok ünlü sanatçı ve ustanın çalışmalarıyla her tarafı nakışlarla süslenen Emeviyye Camii, İslâm mimarisine yön veren yapılar arasında yer alıyor.

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Cami büyük olunca, efsaneleri de büyük oluyor. Emeviyye Camii’nin minarelerinden Ak Minare’nin, Hazreti İsa’nın kıyametten önce gökyüzünden ineceği yer olduğuna inanılıyor. Camide İslâm’ın dört farklı yorumu olan dört mezhebe ait birer mihrap da bulunuyor. Emeviyye Camii, İslâm âlimlerinin en çok rağbet ettiği, özel ders almak için birçok ilim adamının geldiği ve bugün de birçok ders ve sohbetin yapıldığı güzel bir mabet. (Emeviyye Camii’ndeki eserlerin özellikleri üzerine Prof. Dr. Baha Tanman hoca ile yaptığımız tv programını tavsiye ederim.)

Emeviler, Abbasiler, Mısır hükümdarları, Selçuklular ve Eyyubilerden sonra Şam, Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmış. Şam’daki dini çeşitlilik Osmanlı döneminde öne çıkartılarak şehre Şam-ı Şerif adı verilmiş. Rivayete göre Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi dönüşünde Halep’ten Şam’a girdiğinde dilden dile söylenen “Sin Şın’a girince Muhyiddin’in kabri ortaya çıkar” meselini hatırlar ve İslâm’ın evrensel mesajının taşıyıcılarından Muhyiddin İbni Arabi’nin kabrini tespit ettirir ve bir türbe, cami ve imaret yaptırır. Bu çeşitli ibadethanelerin yanı sıra, Osmanlı Hicaz tren istasyonunun temeli Şam’da atılır. Mimar Sinan tarafından İstanbul’daki Süleymaniye Külliyesi’nin bir eşi olan ve Şam’da inşa edilen Süleymaniye Medresesi’nde memleket toprağına defnedilmeyi vasiyet eden Sultan Vahdettin’in kabri de yer alıyor. Dediğimiz gibi bin yıldan uzun bir tarih, kültür ve bağ var aramızda; anlatmakla bitiremiyoruz.

Şam sokaklarındaki çeşitlilik bağırmıyor ancak dikkatli bakıldığında görülüyor. Farklı dinler, etnik kökenler ve medeniyetler binlerce yıl Şam’da hüküm sürmüş ve yaşamış. Şam bunları bağrına basmış ve içselleştirerek zenginleştirmiş.

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O yüzden çeşitlilik kesinlikle rahatsız etmeden sizi içine alıyor.

Ülkenin 20. yüzyıl tarihi de öncekiler gibi çok çeşitli. Birinci Dünya Savaşı sonrasında

Fransızların mandasına giriyor. Ülkede Fransız etkisi halen görülüyor. 1944’te Fransa’dan bağımsızlığını aldıktan sonra ise Suriye ardı arkası kesilmeyen darbe ve uluslararası sorunların kurbanı olmuş. 1948’de İsrail devletinin kurulması ve Filistin’in darbe almasından en fazla etkilenen ülkelerin başında Suriye geliyor. Şam’dan Beyrut 50 kilometre; İsrail ise 40 kilometre. Güvenlik Suriye için hep ciddi bir endişe olmuş. 1963’te Baas Partisi’nin darbeyle yönetimi ele geçirmesiyle başlayan idare, kendisini Nusayri Esed ailesinin idaresine dönüştürdü ve 2024’te de son buldu.

Suriye yasalarına göre ilkokulda 6 ve lisede 3 yıl zorunlu eğitim veriliyor. Orta öğretimdeki öğrencilerinin %51’i kız. Ülkedeki eğitim kurumlarının çoğu devlet okulu. 1903’te kurulmuş olan Şam Üniversitesi de başkentte. Üniversitede yaklaşık 100 bin civarında öğrenci bulunuyor. Suriye’de üniversite öğrencilerinin %47,4’ü kız. Kadınların kapasiteleri gelişkin ve kendi toplumlarının gelişimine katkıya hazırlar. Savaş yaşarken bile kızlarının eğitiminden vazgeçmemiş Suriye!

Şam, mesire yerleri, yemekleri ve tatlılarıyla da meşhur. Turistlerin ve şehir halkının en rağbet ettiği yerlerden birisi olan Sultan Abdülhamit’in yaptırdığı tarihi Hamidiye Kapalı Çarşısı, Suriye ve Şam’ın kültürünü her yönden gözleyebileceğiniz görkemli bir mekân ve dostluk kapılarımızdan.

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HAYAT ŞARTLARI

Başkentte birçok farklı etnik ve dini grup yaşıyor. Araplar, Kürtler, Türkler, Ermeniler ve Rumların yanı sıra Süryâniler, Keldaniler, Nasturiler ve Çerkezler de bulunuyor. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Şam’da Sünni Müslümanlar çoğunlukta. Nusayriler ise Sünnilerden sonra ikinci büyük grubu oluşturuyor. Dini çeşitlilik içinde Dürziler, İsmaililer, Hıristiyanlar ve az sayıda Yahudi de yer alıyor.

Yaklaşık 2011’den beri büyük bir iç savaşın içinden geçen Suriye’ye nihayet barış geldi. Pek çok şehir bu iç savaşta bizzat ülkeyi yönetenler tarafından yerle bir edilse de Şam nispeten korunmuş ama biraz eskimiş durumda.

On üç yıl süren bir harpten sonra, ülkede 30 aydır bir sulh hâkim. Sokaklarda savaşın izleri ise yaşıyor. Şehrin yapı stoku ise bu süreçte taş üstüne taş konmadığı için artık harap olmuş durumda ve bakım istiyor.

Kurumlarıyla, sokaklarıyla, idare biçimiyle Suriye yeniden bağımsız bir devlet olarak yapılandırılırken yapılacak çok iş ve insan kaynağına ihtiyaç var. 26,5 milyon nüfusun %20,7’si (5,5 milyondan fazla) yerlerinden edilmiş ve %3’ü (770.000 kişi) çadırlarda yaşıyor. 2 milyon (nüfusun %7,5) kişi yurt dışından dönmüş ancak hayatını yeniden kuramamış.

Ülkede sadece yetim sayısı 32 bini bulmuş. Savaştan yaralı olarak çıkmış bir halk var. Ekonomi ise en öncelikli konu. Nüfusun %54’ü şehirlerde yaşıyor ancak kırsal kesimde kalan %46’nın ekonomiye ve endüstriye destek verebileceği bir altyapı yok. Genel işsizlik oranı oldukça yüksek (%13,60 & Türkiye’de %7,8), asgari ücret temel ihtiyaçları gidermekten çok uzak: 2024’te 65 USD ve 2026’da 105 USD. ABD-İran savaşı Suudi Arabistan ve Katar’ın da dahil olduğu Körfez ülkelerini ekonomik olarak çok etkilediğinden, Suriye’ye verilmiş olan ekonomik destek sözleri de pek gerçekleşebilir bir potansiyelde durmuyor. İsrail’in güneyden Suriye’ye askeri müdahaleleri de Suriye güvenlik ve idari bürokrasisini çok zorlayacak gibi duruyor.

Ahmet el Şara hükümeti öncelikle, Suriye devletini kurumlarıyla bağımsız bir ülke olarak yeniden yapılandırıyor. Bu çok zor görevde elbette dayanışma içinde olmak zorundayız. Osmanlı sonrasında bağımsız bir cumhuriyetle kesintisiz bir ulus devlet tecrübesini 106 yıldır yaşayan bir ülke olarak Suriye’yle paylaşacağımız her tecrübe, her alanda iş birliği ve desteğimiz bölgeyi de güçlendirecektir. Bu noktada iş dünyasından sivil topluma hepimize vazifeler düştüğüne inanıyorum.