Suriye iç savaşı başladığında ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri, halkın yüzyıllardır yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalmasıydı. Suriye halkı Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye gibi komşu ülkelere sığınmıştı. Daha uzak ülkelere gidenler de haddinden fazlaydı. Bu çerçevede Suriyeliler, Avrupa Birliği ülkelerine ve özellikle de Almanya’ya göç etmek zorunda kalmışlardı. Milyonlarca insan Suriye’yi terk etti. Eğer Suriye’de halkıyla barışık yeni bir yönetim kurulmasaydı göç eden insanların çok önemli bir kısmı bir daha Suriye’ye dönme imkânı bulamazdı. Bunun çok büyük demografik sonuçları olacaktı. Bu sebeple Suriye devrimi denilmesini yadırgamamak gerekir. Ahmet Şara liderliğindeki yeni yönetimin 8 Aralık 2024’te Suriye’nin neredeyse tamamında hâkimiyet tesis etmesi, Suriye’nin ve bölge ülkelerinin geleceği açısından çok önemliydi. Bu hâkimiyetin en önemli sonuçlarından biri, her ne olursa olsun Suriye halkının geri dönebileceği bir vasatın oluşturulmasıydı. Böylelikle coğrafyanın asli unsurları ait oldukları yere dönemeye başladılar.

Ahmet Şara liderliğindeki yeni yönetimin komşu ülkelere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine dağılmış Suriyelilere geri dönmeleri için çağrı yapması ve Suriyelilerin de bu çağrıya uyarak dönmeye başlamaları sadece Suriye’nin geleceği açısından önemli değildi. Hatırlanacağı gibi Suriye’nin kuzeyinde ve Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru tehlikesi vardı. Hatta koridor tehlikesi Türkiye’nin en zor zamanlarda müdahale etmesine sebep olmuştu. Bu müdahalelerin doğrudan 15 Temmuz 2016 gecesi ile bağlantılı olması da son derece önemlidir. O gece Türkiye’yi içeriden ele geçirmeye çalışan FETÖ ile PKK arasındaki bağların, terör koridoru ile somut bir projeye dönüştüğü anlaşılmıştı. Bu açıdan devrimden sonra milyonlarca insana dönebilecekleri bir ortam oluşturmak aynı zamanda stratejik bir adımdı. Bu dönemde Türkiye de Suriyelilerin sağlıklı bir şekilde geriye dönebilmeleri için elinden geleni yaptı.

Bugün Türkiye’nin yeni bir yükseliş dönemine daha girmesinden hareketle yayılmacı bir politika takip ettiğinden bahsedenlerin, nüfus hareketlerini mutlaka değerlendirmesi gerekir. Türkiye’yi yayılmacı bir politika takip etmekle ve hatta daha da ileri bir iddia olarak “sömürgecilik” ile suçlayabilmek için elle tutulur delilleri göstermek gerekir. Avrupa ülkelerinin ve onun bir uzantısı olarak İsrail’in yayılmacı politikalarının temelinde her zaman nüfus politikaları yer almıştır. Epeyce bir zamandır “sömürgecilik” kavramının “kolonaylizm”i karşılamadığını vurgulamamızın en önemli dayanaklarından biri de nüfus hareketlilikleridir. Koloni oluşturmak denildiğinde akla gelen şey “bir devletin, topluluğun veya ekonomik-siyasi gücün başka bir coğrafyada kalıcı bir yerleşim kurması ve bu yerleşimi kendi nüfusu, kurumları, ekonomik faaliyetleri ve siyasi otoritesiyle şekillendirmesi”dir. Bu çerçevede Türkiye’nin, yakın coğrafyasında her bir bölgenin asli unsurlarının muhafazasına aşırı derecede önem vermesini kolonyal hırslarla örtüştürmek imkânsızdır. Suriyelilerin geri dönüşüne imkân tanımak ve hatta dönüşün organizasyonunda büyük roller üstlenmek için hadiselere oldukça farklı bir yerden bakmak gerekir.

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İsrail, Filistin’in tarihî topraklarında saldırgan bir şekilde yerleşimcilik politikalarını hayata geçiriyor. Bu, yaklaşık yüz yıldır devem eden bir süreçtir. İsrail, Güney Lübnan’ı ve Golan tepelerini de yerleşimcilik politikalarını hayata geçirmek için işgal ediyor. Yerleşimciliğin kalıcı politik sonuçlar doğurduğunu görmek gerekir. İsrail açısından Suriye’nin kuzeyinde ortaya çıkacak bir yapı aynı amaç doğrultusunda değerliydi. Burada da yerleşimci politikalar hayata geçirilecekti. Hatırlanacağı gibi yer isimleri değiştiriliyor, tapu kayıtları imha ediliyor ve demografik yer değiştirmeler aleni şekilde organize ediliyordu. Kalıcı siyasî sonuçların ortaya çıkması için adeta bütün adımlar atılmıştı. Bu bağlamda 15 Temmuz 2016’dan önce FETÖ’cülüğün dinî bir meseleye indirgenmesini ve bu tarihten sonra da hukukî bir soruna dönüştürülmesini yine içeriden bir müdahale olarak değerlendirmek gerekir. Türkiye bu yapıları ve nüfus politikalarını bertaraf ettikçe yeni bir yükseliş dönemi demeye başladık. Bu çerçevede İsrail’in Lübnan’ın güneyinde ve Suriye’ye ait Golan tepelerinde tatbik ettiği yerleşimcilik politikaları da bir gün mutlaka hükmünü yitirecektir.

İsrail’in ve ona destek veren İngiltere, Almanya ve ABD gibi ülkelerin küresel çaptaki politikalarını ve sebep oldukları sorunları da toprağa dayalı talepler ve nüfus hareketlilikleri bağlamında değerlendirmek gerekir.