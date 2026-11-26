Eskiden bir insanın diğerine ulaşması için kat edilmesi gereken mesafeler, aşılması gereken suskunluklar, kıvamını bulması beklenen ifadelere ihtiyaç vardı. Bütün bunlar aradaki bağlantının demini almasını gerektiriyordu ve bu insanlar için birtakım öğretici süreçlerden geçmek demekti. Şimdi bütün bu işleri parmak uçlarımız kestirmeden ve çoğu zaman sadece işaretlerle, ezbere dokunuşlarla yapıyor. Teknoloji devrimi her şeyin işleyişini ve etkilerini değiştirdi. Mesafeler ortadan kalktı ve ortam gerçek olmaktan çıkıp sanal hale geldi. Bu daha fazla iletişim demek olmadı ama! Aksine, aramızdaki uçurumlar derinleşti sadece; sesimiz her yere ulaştı belki ama artık sanki artık pek kimse kimseyi duymuyor, duyamıyordu.

Bu zamanın insanlarının iletişim biçimlerine baktığımızda, oldukça tedirgin edici bir çelişkiyle karşılaşıyoruz. Birbirimize ulaşma hızımız arttıkça, kurduğumuz bağların derinliği aynı oranda azalıyor. İnsanlar belli ki, yüz yüze gelmeye, karşısındakinin ses tonundaki gelgitleri yakalamaya ve bakışlardaki değişken anlam tezahürlerini gözlemeye ihtiyaç duyuyor.

“Artık mekânların insanlar için bir önemi yok. Odaklanılan şey, nerede olunduğu değil. Bugünlerde hiç kimse tam olarak bulunduğu yerde değil. En azından tek ayakları o uçsuz bucaksız dijital boşlukta” diye yazmış Matt Haig, ‘Zamanı Durdurmanın Yolları’ adını verdiği kitabında.

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Bugünün dijital imkanları bize tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hız sunarken, insanlığın belki de asırlar boyunca tecrübelerle geliştirdiği doğrudan temas kanallarını yavaş yavaş devre dışı bırakıyor. Sonuçta ortaya çıkan tablo son derece dramatik; her an herkese kolaylıkla ulaşabildiğimiz, herkesle rahatlıkla konuşabildiğimiz halde, kimsenin kimseyi gerçekten duymadığı tuhaf bir yalnızlık hali yaşıyoruz. Yani ne biz başkalarını gerçekten anlaya-biliyoruz ne başkaları bizim ahvalimizden haberdar oluyor. Buna yaklaşa-mıyoruz bile!

“Bütün gün birileriyle yazışıyorum ama günün sonunda söylemek istediğim her şey içimde kalıyor” dedi sıkıntıyla. Telefonundan başını kaldırmadan, “Bir şey mi dedin?” diye sordu yanındaki.

Günün büyük bir kısmını dijital ağlara bağlı olarak geçiriyoruz. Bu dijital ortam, sadece çok değerli vakitlerimizi bizden almakla kalmıyor, biz farkında bile olmadan düşünme ve hissetme biçimlerimizi de değiştiriyor ve yeniden şekillendiriyor. Ekranların arkasındaki görünmez kurgu zihinlerimizi istediği gibi şekilden şekile sokuyor; neye şaşıracağımızı, neye öfkeleneceğimizi, gündemimizin ne olacağını bizim yerimize belirliyor. Önüne konan ezberlerle kodlanan zihinler, zamanla kendi özgün bakışlarını ve hassasiyetlerini kaybediyor.

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İsmet Özel, ‘Tahrir Vazifeleri’ kitabında insanın çözüle çözüle nereye varacağı konusuna açıklık getiriyor: “İnsan insandan çözülmüştür. Çözülme bu kadarla kalmaz. İnsanın insandan çözülüşü, çözülenin uhrevi hayattan çözülmesine varır. Çünkü kopuş, kendi başına kalış, tanınabilecek tek dünyanın bulunduğuna karar vermeyle sonuçlanır. Oysaki bağlılık, bağlı kalış, ulanma, ulaşma demek öteyi, ahireti duyma demektir.”

“Hiç kimse birbirinin sesini duymayınca” diye geçirdi içinden beyaz saçlı adam, “birileri hakikatin ne olduğunu biliyor olsa bile bu muhtemelen bir şeyi değiştirmeyecek!”