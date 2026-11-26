Önceki yazımızda, Berger için -eleştiri planında- dünya merkezli (sanatsal ya da sanat dışı) her ilişkinin mülkiyet esasında yalnız teknik bir başarı değil, bu esastaki bir görsel rejimle aynı zamanda sahip olunan dünyanın resmedilme başarısı olduğunu belirtmiş, görmek ile sahip olmak arasında kurulan bu bağın tarafımızca da eleştirildiğini bilakis gören gözün, gördüğünü kendisine mâl etmek zorunda olmayışından hareketle görmeyle bir mülkiyet ilişkisinin kurulmadığını ve bizim meselemizin bilakis görmek ile temellük etmek arasındaki mümkün bağı çözmeye çalışmak olduğunu söylemiştik.

Berger’in temellük edici bakışı öncelikle mülkiyet, sınıf, kapital ve temsil ilişkilerinin toplamı içinde eleştirmesiyle, İslam düşüncesindeki “Gören insan var olanın mâliki değildir” hükmü birlikte düşünüldüğünde, Berger cihetinden ortaya çıkan “Kim sahip?” sorusunun, bizim “İnsan sahip olabilir mi; yoksa kendisine verilmiş olan karşısında mı bulunmaktadır?” sorumuza eklenmesiyle, onunla aramızda muhtemel bir fikri yakınlığın kurulması da mümkündür.

Fakat Berger’le mülkiyet tanımlı temamız yani malzememiz aynı olsa da konuyla ilgili gerekçelerimiz çok farklıdır. Tekrar söyleyecek olursak Berger, temellük edici bakışı öncelikle mülkiyet, sınıf, kapital ve temsil ilişkilerinin toplamı içinde eleştirirken, biz konuyu ekonomik olmaktan çıkartarak “Gören insan var olanın mâliki midir?” sorusuyla ontolojik bir zemine taşırız. Tekrar bir söyleyişle Berger meseleyi “Kim sahip?” sorusuyla açarken, biz “İnsan sahip olabilir mi; yoksa kendisine verilmiş olan karşısında mı bulunmaktadır?” sorusuna itibar ederiz. Dolayısıyla bu iki eleştirel yaklaşım aynı bakış biçimine itiraz ediyor gibi olsalar da aynı zeminden hareket etmezler.

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Berger’in Görme Biçimlerinde dolaşıma soktuğu düşüncelerinden biri de Batı sanatındaki kadın imgesine dair çözümlemesidir. O, “erkek görür, kadın görünür” tespiti üzerinden kadının sadece görünmediğini, aynı zamanda kendisini görülürken görmeye alıştırdığını söylemekle, görmenin içine “bakan-bakılan” ilişkisi planında bir de iktidar meselesi eklemiştir. Onun bu çözümlemesi bizim cephemizde cinsiyet meselesinin ötesinde şu önemli soruyu doğurur: Nazarın ahlâkı var mıdır?

Zira gözün bir şeyi görebilmesi, ona istediği biçimde bakma hakkını kendiliğinden vermez. Modern görsel kültür çoğu zaman görülebilir olanla bakılabilir olanı eşitler. Bizim durduğumuz menzilde ise bu eşitlik bozulur. Zira bir şeyin görünür olması, onu görenin sınırsız tasarrufuna açmaz.

Burada Berger’in iktidar çözümlemesi ile nazarın edebi arasında gerçek bir temas vardır. Fakat yine ontolojik gerekçe farklıdır. Berger’in bakışı toplumsal iktidarı sorgular. Nazarın edebi ise gören insanın haddini de sorgular. Dolayısıyla soru: “Kim kime bakıyor?” ile bitmez, bilakis “Bakmaya hakkım olan şeye bile nasıl bakmalıyım?” sorusuyla problemi daha da zorlaştırır.

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Bu noktada ilginç olan Berger’in eleştirisini salt görme teorisiyle sınırlayarak geriye çekilmesidir. Aynı durum Berger’in ilk bakışta hayranlık uyandıran reklam çözümlemeleri için de geçerlidir.

Şöyle ki, Berger’e göre reklamın yaptığı şey bir malı göstermekten ibaret değildir. O, aynı zamanda insana: “Bu mala sahip olursan başka biri olacaksın” vaadini sunar. Bu vaadi basit bir formülle genelleştirerek, onu örneğin otomobil değil hız; mobilya değil konfor, dondurma değil haz… satın almak şeklinde modern arz-talep ilişkisinin temeline yerleştirir. Görüntü böylece mevcut gerçekliğin temsili olmaktan çıkar ve gelecekteki benliğin hayalini üretir.

Arzu, ihtiyaç ve tüketim zincirinde işleyen bu husus, nazarın nizamında doğrudan nefs bahsine açılabilir. Çünkü bakış artık yalnız dışarıdaki nesneyi algılamaz. Nesne de bakışı harekete geçirir. Görüntü, nefsin arzusunu kışkırtabilir. Bu bakımdan görmenin terbiyesi yalnız doğru görmek değil, görüntünün bende neyi harekete geçirdiğini görebilmek şeklinde somutlaşır.

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Berger’in eleştirisi burada kapitalizm, reklam, tüketim ve arzu zincirinde sınırlanırken, bizim eleştirimizin ve ilgili sorularımızın ise daha eski ve daha geniş olduğu ortaya çıkar. Dolayısıyla Berger, bizim bu bahiste sorabileceğimiz “İnsan gördüğünü istemeye neden meyleder? sorusunun cevabını nefsin antropolojisine havale ederek bir kez daha geriye çekilir.

Tam bu noktada bizim Berger’i “fazla popülist” bulmanıza sebep olan hususun kavramsal karşılığını da daha belirgin olarak elde ederiz.

Şöyle ki: Önceden de dile getirdiğimiz üzere bir sanat eserinin kimin için üretildiğini, kim tarafından satın alındığını, hangi cinsiyet rejimi içinde oluştuğunu… bilmek elbette önemlidir. Fakat eser bütün bunlardan arta kalan bir şey değildir.