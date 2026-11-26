Son üç yüzyılda yaşanan küresel ve bölgesel ölçekteki birçok savaş, yeni bir dünya düzeninin kapılarını araladı. Uluslararası ve bölgesel örgütler, savunma paktları ve silahsızlanma anlaşmaları da bu savaşların ardından kuruldu ve imzalandı. Her kurulan yeni dünya düzeni aslında, “sistemik istikrar” adı altında savaşı kazananların kuralları koyduğu, dayattığı ve geride kalanların buna uyduğu bir “uyum süreci” olarak tanımlandı. Viyana Kongresi ile Avrupa Uyumu, I. Dünya Savaşı sonrası Versay Anlaşması ile Milletler Cemiyeti, II. Dünya Savaşı sonrası Yalta Konferansı, Bretton Woods ve Potsdam Konferansları ile BM ve NATO kuruldu; ardından Soğuk Savaş başladı. Neredeyse yarım asır süren Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla sona erdi. Bu kez de liberal demokrasi, küresel serbest piyasa ve NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, ABD’nin başını çektiği Batılı güçlerin ortaya koyduğu bir norm haline geldi.

Bugün ise Soğuk Savaş sonrası uluslararası düzenin terk edildiğine ve yeni bir dünya düzeninin alttan alta şekillendiğine tanıklık ediyoruz. “Tarih tekerrür ediyor” mülahazaları bir yana, üç yüz yıl önce de çok kutuplu olan dünya, bugün her zamankinden çok farklı kutupların belirdiği bir düzende ilerliyor; ancak bu kez çok daha asimetrik şekilde. Bugünkü düzen, coğrafi konum, askeri, ekonomik, demografik ve teknolojik bakımdan güç rekabetinde aktörlerin birbirlerine her alanda üstünlük kuramadığı çok daha karmaşık bir yapı. ABD artık dünyanın en büyük ekonomik, askeri ve teknolojik gücü değil. En yakın rakipler Çin ve Rusya dışında, Küresel Güney ülkeleri ve yükselen bölgesel aktörler de oyuna dahil oluyor, hatta yer yer güce ortak olabiliyor. Tarihteki benzer örneklere bakıldığında; bugünün mevcut küresel koşulları altında yeni bir güç ve paylaşım düzeni kurulmak istendiğini ve bu amaçla savaşların bir vasıta olarak kullanıldığına ilişkin somut ve kuvvetli emareler bulunduğunu söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük üç benzemezi de işte böyle bir ortamda bir araya geldi. Rusya, Çin ve ABD liderleri, nükleerden BM Güvenlik Konseyi’nde reformlara, enerji ve ticaret koridorlarının güvenliğinden Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına kadar geniş bir yelpazede mesajlar verdi. Ortak çıkar ve hedefleri paylaşmadıkları gerçeği bir yana, üçünü de aynı masaya oturtan motivasyonun tam da bu asimetrik çok kutupluluğun dayattığı yeni norm ve koşullar olduğunu söylemek gerekiyor. Bu yeni gerçekliğin tam ortasında da bugünün en sıcak çatışma alanları olan Ukrayna ve İran savaşları yer alıyor. Bu nedenle, bu iki savaşın da yeni dünya düzeninin kurulması için gerekli olan küresel bir savaşın artçı fay hatlarını temsil ediyor.

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Bu analizi güçlendiren son dönemdeki olaylara baktığımızda; Rusya-ABD ve ABD-Çin görüşmeleri sürerken Kırım Köprüsü bombalanıyor. Rusya lideri Putin Avrupalı liderleri uzlaşma için Moskova’ya davet ediyor. Almanya Başbakanı Merz, Trump, Şi ve Putin görüşmesi sürerken, “Artık ABD’nin merkezinde olduğu güvenlik ve hegemonya düzeni bitti” diyor. Yine Trump ve Şi ikili görüşmesi devam ederken, tüm piyasalar dünyanın en büyük yapay zekâ ve çip üreticisi şirketi Nvidia’daki istihbarat ve yönetişim skandalı etrafındaki gelişmeleri izliyor. Aynı günlerde ABD’nin tüm teknoloji altyapısı “birdenbire” çöküveriyor. Çin lideriyle görüşmesinde Nvidia’nın başlıca konular arasında olduğunu açıklayan Trump, ABD’ye dönüşünde düzenlediği basın toplantısında kendisini eleştiren Demokratlara, Çin ve Rusya liderleriyle görüşmesinin ABD’nin çıkarlarına hizmet ettiğini söylüyor. Ancak Washington, London ve Berlin’deki yerleşik siyasi elitlerin bu görüşmelerden son derece rahatsız oldukları her halinden anlaşılıyor. Trump’ın Pekin ve Moskova ile diyalog, diplomasi ve iletişimi sürdüreceğini açıklaması sonrasında demokratlar Trump’ı “ezeli düşman Putin ile görüştü” diyerek tefe koyuyor. Diğer yandan, İngiltere’den aynı saatlerde gelen bir haber de oldukça ilginç. İngiltere Savunma Bakanlığı ve bağlı istihbarat kuruluşları, koordinasyon içinde Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran’a siber saldırılar düzenlediğini açıkça beyan ediyor. Bununla bir siber savaş halinde olmadıkları, ancak siber çatışma eşiğinin en üst seviyelerine ulaşıldığı vurgulanıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de, bir askeri tehdide ve savaşa karşı sadece orduların değil, tüm toplumun, kurumların ve savunma sanayisinin de hazırlıklı olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor. Bu açıklamaların ardından Rutte Trump ile görüşmek üzere ABD’ye, Florida’ya hareket ediyor.

Avrupa ve NATO Baltık’ta Rusya’ya karşı hamleleri ile adeta bir barut fıçısının yanında kibrit çakıyor. Bu nedenle askeri çatışma ihtimalinin her zamankinden çok daha yüksek olduğu görülüyor. Bilhassa Ukrayna Savaşı’nın artık masada değil, cephede sonuçlanacağına ilişkin değerlendirmeler artık gittikçe ağırlık kazanmaya başladı. Almanya, Fransa ve İngiltere liderlerinin Rusya’yı aynı anda hem “tüm Avrupa’yı tehdit edecek kadar güçlü” hem de “sahada yenilgiye uğratılabilecek kadar zayıf” olarak tanımlaması ise bu ihtimali günden güne güçlendiriyor. Gerçeklikten uzun süredir koptuğu görülen Avrupa’nın bu çelişkili söylemleri ve eylemleri, İran ve Ukrayna savaşlarında kendisini doğrudan çatışmaya sürüklüyor.

Avrupa’nın bu tehlikeli oyunda kritik bir dönemeçte olduğu açık. Özellikle Almanya’nın reel ekonomisinin AB’nin belkemiği olduğu ve Almanya’da orta ve küçük ölçekli işletmelerin rekor sayıda iflasa sürüklendiği bir ortamda savaştan ve savaş ekonomisinden medet umanların olması daha da anlamlı hale geliyor. Böylelikle askeri bir Keynesçiliğe yönelerek, savaş ekonomisiyle Almanya ve Avrupa’nın daha derin bir ekonomik ve siyasi krize sürüklenmesi engellenmeye çalışılıyor. Fransa’da da durum bundan hiç farklı değil.

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Avrupa ve ABD’de çok derin bir meşruiyet krizi, toplumsal huzursuzluk ve siyasal kutuplaşma içten içe bir kartopu gibi büyüyor. Almanya’da ADF, Fransa’da Le Pen ve İspanya’daki seçimlerde şu an aşırı sağcı partilerin oy oranlarındaki artış da bunun bir sonucu. Bu hafta gerçekleştirilecek İspanya seçimlerinde de Pedro Sánchez’in tek başına yeniden hükümet kurma ihtimali ise oldukça düşük.

Ukrayna savaşının bitirilmesini isteyen aşırı sağcı partiler yükselişte. Ancak yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin bir savaş yoluyla inşa edilebileceğini savunan görüşler de ağırlıkta. Savaşın bitmesini istemeyenlere bakılırsa bu çok daha net görülüyor.

AB elitleri için Ukrayna savaşı Avrupa’nın kurumsal, ekonomik ve siyasi tükenmişliği için bir “can simidi”. Lakin Avrupa bu konuda hem Trump’ın desteğini alamıyor hem de sahadaki askeri gerçekliği okuyamıyor. Bu nedenle Atlantik’in diğer kıyısındaki savaş yanlısı müttefikleri ile yeni bir düzen kurma planlarının bir çifte çöküşe sürüklenme ihtimali son derece yüksek. Şayet Avrupa ve ABD’deki savaş yanlısı müesses elitler bir savaş istiyorlarsa, bu hem sahada hem de siyaseten bir intihar olacak ancak maliyetini tüm dünya ödeyecek.