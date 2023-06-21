ATA AÖF Bütünleme sınavları 15-18 Haziran 2023 tarihleri arasında online olarak yapılmıştı. ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez takvim üç ders sınavı için işlemeye başladı.

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman?

ATA AÖF üç ders sınavı için henüz tarih belirlenmedi. Üç ders sınav günü takvimde yerini aldığında haberimize ekleyeceğiz. ATA AÖF üç ders sınavı geçtiğimiz yıl 7 Ağustos’ta uygulanmıştı.

ATA AÖF üç ders sınav kimler girer?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde, kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılır.

ATA AÖF 3 ders sınavı ücretli mi?

Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilmek için herhangi bir başvuru yapmaya ya da ücret ödemeye gerek yoktur.

Atatürk Üniversitesi 3 ders sınavı nasıl oluyor?

ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavları, dönem içi sınavlarında olduğu gibi online gerçekleşecek.

ATA AÖF üç ders sınavı geçme notu kaç?

Mezuniyet Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi/ara sınav notu ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir (final ve bütünleme sınavlarında olduğu gibi). Öğrencinin harf notları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları çerçevesinde, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı sonuçlarına göre daha önce oluşmuş olan harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

ATA AÖF üç ders sınavına katılmayanlar için mazeret sınavı var mı?

Her ne sebeple olursa olsun Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

ATA AÖF üç ders sınavında başarısız olanlar ne yapacak?

Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonucunda mezun olamayan öğrenciler başarısız oldukları dersleri, bu derslerin bulundukları yarıyılda ders kaydı yaparak almak zorundadırlar.

Halen cezaevinde olup Mezuniyet Üç Ders Sınavına girme hakkı olan öğrencilerin sınavı, bu sınavın yapılacağı 15 sınav merkezindeki cezaevlerinden birinde yapılır.

Sınav merkezi tercih sayfası sadece Mezuniyet Üç Ders Sınavına giriş hakkı olan öğrenciler için aktif olacaktır. Mezuniyet Üç Ders Sınavı için sınava giriş belgeleri Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) alınabilecektir.



