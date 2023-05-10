Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi. HangiKredi Ümraniyespor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Yılport Samsunspor kupasını aldı.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında West Ham United ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Karşılaşmanın tek golünü 27. dakikada Benrahma kaydetti. Bu sonuçla West Ham United ligde 37 puana yükselti. Manchester United ise 63 puanda kaldı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 10 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.