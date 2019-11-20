Dünya 3 bin kamp kapatılacak Yunanistanda hükümetten mülteci kampı hamlesi
AVRUPA

3 bin kamp kapatılacak: Yunanistan’da hükümetten mülteci kampı hamlesi

3 bin kamp kapatılacak: Yunanistan’da hükümetten mülteci kampı hamlesi

Yunanistan, Sakız, Midilli ve Sisam adalarındaki en büyük 3 kampın kapatılacağını duyurdu. Kapatılan kampların yerine 5 bin mülteciyi ağırlayacak kapalı kampların inşa edileceği açıklandı. Kamplara giriş çıkışların ise serbest olmayacağı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Yunanistan’ın ana kamplarında bulunan mülteci sayısının kapasitesinin aşıldığı açıklandı.
Yunanistan’ın ana kamplarında bulunan mülteci sayısının kapasitesinin aşıldığı açıklandı.

Yunanistan’da insanlık dışı şartlar nedeniyle sıklıkla eleştirilen ülkenin en büyük 3 kampının kapatılacağı açıklandı. Kapatılan kampların yerine 5 bin mülteciyi ağırlayacak kapalı kamplar inşa edilecek.

  • Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan ve Avrupa Konseyi tarafından da sıklıkla eleştirilerek insanlık dışı şartlar altında yaşayan mültecilerin kaldığı Moria kampı da kapatılacak. Kamplar şu anda yaklaşık 36 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Kampların maksimum kapasitesi ise 4 bin 500.

Yunanistan'da mülteci kampında yangın: 2 ölü
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Yunanistan'da mülteci kampında yangın: 2 ölü
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.

Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, “Adalardaki kalabalığı dağıtmak şu aşamadaki önceliğimiz” ifadelerini kullandı. Stefanis, Kos ve Leros adalarındaki küçük kampların da bu hatlar boyunca yeniden düzenlenip genişletileceğini aktardı.
Yetkililer, kapatılan kampların yerine 5 bin mülteciyi ağırlayacak kapalı kampların inşa edileceğini ve kamplara giriş çıkışların serbest olmayacağını belirtti.
Yunanistan’ın Temmuz ayında iktidara gelen yeni hükümeti, 2020 başlarına kadar 20 bin sığınmacıyı kamplara yerleştirme sözü vermişti.

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“Bu böyle devam edemez”

Alman gazetesine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Bu böyle devam edemez. Avrupa Yunanistan gibi gelişmekte olan ülkeleri mülteciler için uygun bir park yeri olarak görüyor. Bu Avrupa dayanışması mı? Hayır. Artık bunu kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Konseyi: Yunanistan'daki mülteciler felaketin eşiğinde
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Avrupa Konseyi: Yunanistan'daki mülteciler felaketin eşiğinde

Uluslararası Göç Örgütü geçtiğimiz ay, Yunanistan’ın ana kamplarında bulunan mülteci sayısının kapasitesinin aştığını açıklamıştı.

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