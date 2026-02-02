ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Washington'da düzenlenen Alfalfa Club etkinliğine katıldı. Trump, burada yaptığı konuşmada, Kanada, Grönland ve Venezuela'yı ABD'nin yeni eyaletleri yapmak istediğini söyledi. Grönland ile ilgili açıklama yapan Trump, “Grönland'ı istila etmeyeceğiz, satın alacağız. Hiçbir zaman Grönland'ı 51'inci eyalet yapmak istemedim. Kanada'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland, 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir” ifadelerini kullandı.