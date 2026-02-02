Yeni Şafak
52 Grönland 53 Venezuela: Trump haritayı yeniden çizdi yeni eyalet planını böyle ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da katıldığı etkinlikte Kanada, Grönland ve Venezuela’yı ABD’nin yeni eyaletleri yapma isteğini dile getirerek, Grönland’ın 52’nci, Venezuela’nın ise 53’üncü eyalet olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, “Grönland 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Washington'da düzenlenen Alfalfa Club etkinliğine katıldı. Trump, burada yaptığı konuşmada, Kanada, Grönland ve Venezuela'yı ABD'nin yeni eyaletleri yapmak istediğini söyledi. Grönland ile ilgili açıklama yapan Trump, “Grönland'ı istila etmeyeceğiz, satın alacağız. Hiçbir zaman Grönland'ı 51'inci eyalet yapmak istemedim. Kanada'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland, 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir” ifadelerini kullandı.

Trump, etkinlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'a da seslenerek, “Eğer faiz oranlarını düşürmezse ona dava açacağım. Şaka yapıyorum” diye konuştu.



