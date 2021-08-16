Dünya Afganistanı terk eden Eşref Gani üç ay önce ölmeye hazırım ayrılmayacağım demişti
ASYA

Afganistan’ı terk eden Eşref Gani üç ay önce 'ölmeye hazırım ayrılmayacağım' demişti

Taliban güçlerinin Kabil’e girmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, aylar önce ülkesini terk etmeyeceğine yönelik açıklama yapmıştı. Görevini bırakıp bırakmayacağına yönelik bir soruya "Hayır, savaşta başkomutanım. Halkımı terk etmeyeceğim. Ülkem için ölmeye razıyım" yanıtını vermişti.

Haber Merkezi Diğer
Afganistan’ı terk eden Eşref Gani üç ay önce ölmeye hazırım ayrılmayacağım demişti
Eşref Gani

Taliban güçleri 20 yıl sonra Kabil’e girdi. Taliban, iktidarın devir teslimi için Afgan hükûmetiyle masaya oturdu. İlerleyen saatlerde Devlet Başkanlığı Sarayı ve bazı kamu binalarında kontrol de Taliban güçlerine geçti. Devlet Başkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etti.

"KAN DÖKÜLMESİN DİYE TERK ETTİM"

Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, “Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim” açıklamasında bulundu.

"TALİBAN'LA SAVAŞMAYA HAZIRIM"

Bu gelişmenin ardından Gani'nin geçtiğimiz mayıs ayında ABD'nin Public Broadcasting Service (PBS) televizyonuna verdiği demeç gündeme geldi. Ülkedeki terör tehdidinin ortadan kalkmadığını ifade eden Gani, Taliban ile savaşmaya hazır olduklarını ve ölümü göze aldığını söylemişti.

"ÖLMEYE HAZIRIM TERK ETMEYECEĞİM"

Gazeteci Bedrettin Bölükbaşı'nın aktardığı habere göre, Gani'nin PBS'ye verdiği demeçteki diyaloğu şöyle:

"Belli bir durumda görevi erken bırakmanız söz konusu olur mu?"

Eşref Gani: Hayır.

"Hiç mi?"

Eşref Gani: Hayır, savaşta başkomutanım. Halkımı terk etmeyeceğim. Ülkem için ölmeye razıyım.

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Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
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Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.

Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
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Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.

Taliban güçleri Kabil'de devriyeye başladı
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Taliban güçleri Kabil'de devriyeye başladı
Afganistan'ın başkenti Kabil'i dün ele geçiren Taliban güçleri, başkent sokaklarında devriye gezdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayının çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alan Taliban, başkanlık sarayına giriş çıkışları kapattı.

Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
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Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanında hareketli dakikalar yaşanıyor.

Afganistan'dan kaçmak isteyen vatandaşların havaalanına akın etmesiyle yolcu biniş köprüsünde izdiham yaşandı. İnsanların tırmanarak uçağa binmeye çalışma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdi
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Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdi
Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu.

Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyan halk başkenti terk etmeye başlarken, Taliban başkentte bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.


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