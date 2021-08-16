Afganistan’ı terk eden Eşref Gani üç ay önce 'ölmeye hazırım ayrılmayacağım' demişti
Taliban güçlerinin Kabil’e girmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, aylar önce ülkesini terk etmeyeceğine yönelik açıklama yapmıştı. Görevini bırakıp bırakmayacağına yönelik bir soruya "Hayır, savaşta başkomutanım. Halkımı terk etmeyeceğim. Ülkem için ölmeye razıyım" yanıtını vermişti.
Taliban güçleri 20 yıl sonra Kabil’e girdi. Taliban, iktidarın devir teslimi için Afgan hükûmetiyle masaya oturdu. İlerleyen saatlerde Devlet Başkanlığı Sarayı ve bazı kamu binalarında kontrol de Taliban güçlerine geçti. Devlet Başkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etti.
"KAN DÖKÜLMESİN DİYE TERK ETTİM"
Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, “Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim” açıklamasında bulundu.
"TALİBAN'LA SAVAŞMAYA HAZIRIM"
Bu gelişmenin ardından Gani'nin geçtiğimiz mayıs ayında ABD'nin Public Broadcasting Service (PBS) televizyonuna verdiği demeç gündeme geldi. Ülkedeki terör tehdidinin ortadan kalkmadığını ifade eden Gani, Taliban ile savaşmaya hazır olduklarını ve ölümü göze aldığını söylemişti.
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"ÖLMEYE HAZIRIM TERK ETMEYECEĞİM"
Gazeteci Bedrettin Bölükbaşı'nın aktardığı habere göre, Gani'nin PBS'ye verdiği demeçteki diyaloğu şöyle:
"Belli bir durumda görevi erken bırakmanız söz konusu olur mu?"
Eşref Gani: Hayır.
"Hiç mi?"
Eşref Gani: Hayır, savaşta başkomutanım. Halkımı terk etmeyeceğim. Ülkem için ölmeye razıyım.