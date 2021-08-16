Afganistan’ı terk eden Eşref Gani üç ay önce 'ölmeye hazırım ayrılmayacağım' demişti

Taliban güçleri 20 yıl sonra Kabil’e girdi. Taliban, iktidarın devir teslimi için Afgan hükûmetiyle masaya oturdu. İlerleyen saatlerde Devlet Başkanlığı Sarayı ve bazı kamu binalarında kontrol de Taliban güçlerine geçti. Devlet Başkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etti.

"KAN DÖKÜLMESİN DİYE TERK ETTİM"

Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, “Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim” açıklamasında bulundu.

"TALİBAN'LA SAVAŞMAYA HAZIRIM"

Bu gelişmenin ardından Gani'nin geçtiğimiz mayıs ayında ABD'nin Public Broadcasting Service (PBS) televizyonuna verdiği demeç gündeme geldi. Ülkedeki terör tehdidinin ortadan kalkmadığını ifade eden Gani, Taliban ile savaşmaya hazır olduklarını ve ölümü göze aldığını söylemişti.

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"ÖLMEYE HAZIRIM TERK ETMEYECEĞİM"

Gazeteci Bedrettin Bölükbaşı'nın aktardığı habere göre, Gani'nin PBS'ye verdiği demeçteki diyaloğu şöyle:

"Belli bir durumda görevi erken bırakmanız söz konusu olur mu?"

Eşref Gani: Hayır.

"Hiç mi?"

Eşref Gani: Hayır, savaşta başkomutanım. Halkımı terk etmeyeceğim. Ülkem için ölmeye razıyım.

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OYNAT 00:47 Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.



Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.





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OYNAT 00:36 Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.



Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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