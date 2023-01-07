Dünya Biden Kongre baskınının ikinci yılında konuştu Demokrasiye karşı bir saldırıdır
AMERİKA

Biden Kongre baskınının ikinci yılında konuştu: Demokrasiye karşı bir saldırıdır

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ikinci yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen anma töreninde konuştu. ABD tarihinde iç savaş döneminde dahi görülmemiş bir olayın yaşandığını belirten Biden, Kongre baskınınnı "demokrasiye karşı bir saldırı" olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Biden Kongre baskınının ikinci yılında konuştu: Demokrasiye karşı bir saldırıdır
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Biden 6 Ocak Kongre baskınının 2'nci yılında düzenlenen anma töreninde konuştu.

Bundan 2 sene önce Kongre'nin basılarak, ABD tarihinde iç savaş döneminde dahi görülmemiş bir olayın yaşandığını söyleyen Biden, baskıncıların, halkın iradesini yok sayarak "demokrasiye karşı bir saldırı" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Biden, Kongre baskınının uluslararası yankılarına da değinerek, yaşanılanların şaka olmadığını, Amerikan demokrasisinin hiçbir zaman garanti altında bulunmadığını kaydetti.

Başkan Biden, 2020'deki seçimlere ilişkin faaliyetleri ve 6 Ocak Kongre baskınına karşı verdikleri mücadeleden ötürü aralarında hayatını kaybeden polis memurlarının yakınları ve yerel yöneticilerin de bulunduğu 14 kişiye, Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlık Madalyası'nı takdim etti.

  • Bu madalyanın ülkenin en yüksek ödüllerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Tarih isimlerinizi ve cesaretinizi hatırlayacaktır." ifadesini kullandı.

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