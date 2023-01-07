Biden Kongre baskınının ikinci yılında konuştu: Demokrasiye karşı bir saldırıdır

Ekonomi

MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan 'üretim' çağrısı: Sakarya gibi coşkun akmak zorundayız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Sakarya'da düzenlenen MÜSİAD Sakarya Şubesi 20. Olağan Genel Kurulu programında konuştu. Üretim çağrısında bulunan Asmalı, "Fedakarlıkta sınır tanımadan, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için durmadan çalışmak, hepimiz üretmek zorundayız." dedi. Asmalı, "Muhteşem medeniyetin mirasçıları, şanlı ecdadın torunları olarak daima Tuna Nehri gibi vakur, Nil Nehri gibi bereketli, Kızılırmak gibi dingin, Dicle ve Fırat gibi akil, Sakarya gibi coşkun akmak zorundayız." ifadelerini kullandı.