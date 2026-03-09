Biz hep güçlüyüz

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yıllardır süren saldırıları, bölgede yaşayan binlerce kadının hayatını geri dönülmez şekilde değiştirdi. Evlerini, eşlerini ve çocuklarını kaybeden Filistinli kadınlar, yaşadıkları ağır kayıplara rağmen hayata tutunmaya ve geride kalanlar için mücadele etmeye devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Gazze’den yükselen bu hikâyeler, savaşın ortasında bile ayakta kalmaya çalışan kadınların sabrını ve direncini gözler önüne seriyor.

HAYATA TUTUNMAYI BIRAKMADI

Gazze’de yaşayan 35 yaşındaki Filistinli anne Yasemin el-Gazz’ın hayatı, kuzeyden güneye doğru zorunlu göç ettiği sırada düzenlenen saldırıyla tamamen değişti. Saldırıda ağır yaralanan el-Gazz bir ayağını kaybederken, ikizleri de dahil olmak üzere üç çocuğunu da kaybetti. Uzun ve zorlu bir tedavi sürecine giren el-Gazz, Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi’nde 45’ten fazla ameliyat geçirdi. Tedavinin beklenen sonucu vermemesi üzerine ise tedavisine devam edebilmek için Mısır’a gitmek zorunda kaldı ve burada kendisine protez bacak takıldı. Tedavi sürecinde eşini de kaybeden Filistinli anne, tüm bu kayıplara rağmen Gazze’ye geri dönerek hayatta kalan dört çocuğu için mücadele etmeye devam ediyor. El-Gazz bugün çocukları için hem anne hem baba olmaya çalışıyor.

BİRBİRLERİNE TUTUNUYORLAR

İsrail saldırılarında anne ve babalarını kaybeden Filistinli kardeşler Sabirin ve Nuha Bakrun, bugün hayatlarını tek başlarına sürdürmeye çalışıyor. İki kardeş, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda kurulan bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, büyük kayıplarla baş etmeye çalışan kardeşler, hayatta kalabilmek için birbirlerine tutunuyor.

DOKUZ ÇOCUĞUYLA YAŞAM MÜCADELESİ

32 yaşındaki Filistinli Cemile Nafis el-Bedri’nin hayatı da bir İsrail saldırılarıyla altüst oldu. Ailesiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya’daki evlerini kontrol etmek için gittikleri sırada düzenlenen saldırıda annesini ve iki erkek kardeşini kaybetti. Yaşadığı büyük acıya rağmen el-Bedri, bugün dokuz çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Kaybettiklerinin acısını içinde taşısa da çocukları için güçlü kalmaya çalışan Filistinli anne, Gazze’de ayakta kalmaya çalışan binlerce kadından sadece biri.

ACININ ORTASINDA DAYANIŞMA

Gazze’de birçok kadın İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda eşlerini kaybetti. Buna rağmen bazıları yalnızca kendi aileleri için değil, çevrelerindeki insanlar için de mücadele etmeyi sürdürüyor. Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bir araya gelen Filistinli kadınlar, ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlıyor. Savaşın ortasında kurulan bu mutfak, yalnızca bir yardım noktası değil aynı zamanda dayanışmanın da sembolü haline gelmiş durumda. Eşlerini kaybetmiş olmalarına rağmen başkalarına destek olmaya çalışan bu kadınlar, Gazze’de umudun hâlâ tamamen tükenmediğini gösteriyor.

DÖRT ÇOCUĞU İÇİN AYAKTA

Filistinli İman Mufid Subh (24), Gazze Şeridi’ne düzenlenen İsrail saldırılarında geniş ailesinden altı kişiyi kaybetti. Saldırılarda iki kez yaralanan ve kol ile bacağında kalıcı engellerle yaşamak zorunda kalan eşiyle birlikte derme çatma bir çadırda zor koşullar altında yaşamını sürdürüyor. Dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, dört çocuk annesi Subh, yaşadığı kayıplara rağmen yaşam mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.



