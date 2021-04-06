Dünya Bloomberg Suudi Arabistan aradaki anlaşmazlıklara rağmen Türkiyeden SİHA satın aldı
ORTADOĞU

Bloomberg: Suudi Arabistan aradaki anlaşmazlıklara rağmen Türkiye'den SİHA satın aldı

Bloomberg haber ajansı, Türk SİHA'larının Libya ve Azerbaycan'da yaşanan çatışmalarda önemli bir rol üstlendiğini yazdı. Ajans ayrıca Suudi Arabistan'ın da aradaki anlaşmazlıklara rağmen Türkiye'den SİHA ve İHA satın aldığını belirtti.

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Bloomberg: Suudi Arabistan aradaki anlaşmazlıklara rağmen Türkiyeden SİHA satın aldı
Bloomberg Suudi Arabistan'ın anlaşmazlıklara rağmen Türkiye'den SİHA satın aldığını yazdı.

Bloomberg haber ajansı, Türk SİHA'larının Libya ve Azerbaycan'da yaşanan çatışmalarda önemli bir rol üstlendiğini kaleme aldı.

TÜRKİYE YÜKSELEN GÜÇ

Bloomberg'e konuşan Carnegie Europe düşünce kuruluşundan araştırmacı Raluca Csernatoni, "Türkiye İHA ve SİHA pazarında hızlıca piyasa lideri ve yükselen bir güç olma yolunda yürüyor. Bu kendi kendine yeten bir savunma sanayii ve Erdoğan'ın yabancı silah sistemlerine bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası. Ancak söylemesi yapmasından daha kolay" diyerek Kanada'nın İHA üretimine parça göndermekten çekilme kararını hatırlattı.

SUUDİLER TÜRKİYE'DEN ALDI

Ancak diğer yandan Suudi Arabistan'ın siyasi anlaşmazlıklara rağmen Türkiye'den İHA ve SİHA satın aldığı aktarıldı.

Türkiye'nin Batı ile bağlarını korumak istediği ancak gerilimin sürdüğü de dile getirildi.

Türkiye'nin ABD ile sona erdirilen F-35 programı kapsamında ödenen 1,4 milyar dolar için yasal bir süreç başlattığı vurgulandı.

Diğer yandan Avrupa ile de gerilimin sürdüğü aktarıldı.

Yunanistan ve Kıbrıs ile gerginlik yaşanan Ege Denizi ve Akdeniz'de TCG Anadolu adlı geminin filoya katıldığı ve Türk mühendislerin ürettiği ilk motorların yer alacağı 50 Bayraktar TB3 SİHA'sı ile helikopterlerin de onlara eşlik edeceği ifade edildi.

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