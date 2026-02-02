Yeni Şafak
Epstein belgelerinde Kabe örtüsü iddiası: 'En az 10 milyon Müslüman dokundu'

2/02/2026, Pazartesi
ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin skandallar, 2026’nın başında sızdırılan yeni belgelerle uluslararası kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak yayımlanan belgelerde, İslam dünyasının en kutsal sembollerinden biri olan Kabe örtüsünün Epstein’ın çevresine ulaştırıldığına dair iddialar yer aldı.

Middle East Eye tarafından yayımlanan habere göre, Epstein’ın karanlık ağına İslam dünyasının en kutsal simgelerinden biri olan Kabe örtüsü (Kisve) de alet edilmiş.

İddialara göre, BAE’li iş adamı Aziza Al-Ahmadi ve Abdullah Al-Maari, bu kutsal parçaların Suudi Arabistan’dan Florida’ya ulaştırılmasında kilit rol oynadı. Lojistiğin ise British Airways üzerinden sağlandığı belirtiliyor.

Sızdırıldığı belirtilen e-postalarda, Aziza Al-Ahmadi’nin Epstein’a hitaben yazdığı mesajda örtünün dini önemine dikkat çektiği ve şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

“Bu siyah parçaya en az 10 milyon Müslüman dokundu; dualarını ve gözyaşlarını bıraktı.”


