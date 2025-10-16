Yeni Şafak
Eski Kenya Başbakanı Odinga'nın cenazesinde çatışma: En az dört ölü

Eski Kenya Başbakanı Odinga’nın cenazesinde çatışma: En az dört ölü

18:3816/10/2025, четверг
IHA
Binlerce kişi Odinga'nın cenazesini taşıyan araca yaklaşık 10 kilometre boyunca eşlik etmişti.
Binlerce kişi Odinga’nın cenazesini taşıyan araca yaklaşık 10 kilometre boyunca eşlik etmişti.

Kenya’nın eski Başbakanı Raila Odinga dün Hindistan’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hindistan’dan Kenya’ya getirilen Odinga’nın naaşı Başkent Nairobi’deki Kasarani Stadyumu’ndaki binlerce kişinin ziyaretine açıldı. Odinga’nın cenazesinin getirildiği stadyumun katılımcılar ile polis arasında çıkan çatışma nedeniyle boş kaldığını aktarırken, olaylarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de polis, hayatını kaybeden eski Kenya Başbakanı Raila Odinga’nın cenazesini ziyaret etmek üzere Kasarani Stadyumu’na gelen kalabalığa havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Çıkan olaylarda, en az 4 kişinin hayatını kaybetti.

Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açıldı

Kenya’nın eski Başbakanı Raila Odinga dün Hindistan’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün Hindistan’dan Kenya’ya getirilen Odinga’nın naaşı Başkent Nairobi’deki Kasarani Stadyumu’ndaki binlerce kişinin ziyaretine açıldı. Ancak ziyaret sırasında güvenlik yetkilileri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ziyaretteki kalabalıktan bazı kişilerin törendeki yasaklı bölgelere girdiği ve güvenlik güçlerinin bu nedenle güvenlik önlemleri kapsamında kalabalığı dağıtmak zorunda kaldığı belirtildi. Stadyumun dışında bir araya gelen kalabalığın olayı protesto etmesi üzerine polis sert müdahalede bulundu.

En az dört ölü

Kalabalığın stadyum kapılarından birini aşmasının ardından ise polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Kenya basını, Odinga’nın cenazesinin getirildiği stadyumun katılımcılar ile polis arasında çıkan çatışma nedeniyle boş kaldığını aktarırken, olaylarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını kaydetti.

Havaalanındaki teslim töreni yarıda kesilmişti

Ayrıca, gün içerisinde binlerce kişi Nairobi Uluslararası Havaalanı’na akın ederek, Devlet Başkanı William Ruto ve diğer yetkililerin Odinga’nın naaşını teslim alma töreninin yarıda kesilmesine neden olmuştu. Gelişmeler üzerine havalimanı operasyonları iki saatliğine durdurulmuştu. Binlerce kişi Odinga’nın cenazesini taşıyan araca yaklaşık 10 kilometre boyunca eşlik etmişti.

Odinga için yarın Nairobi’deki Nyayo Ulusal Stadyumu’nda resmi cenaze töreni düzenlenmesi ve naaşının cumartesi günü kendisinin siyasi kalesi olan Victoria Gölü kıyısındaki batı Kenya’daki Kisumu şehrine nakledilmesi bekleniyor.

Eski Başbakan Odinga’nın hayatını kaybetmesi nedeniyle dün Kenya’da bir haftalık yas ilan edilmişti.



#Kenya
#Nairobi
#Raila Odinga
