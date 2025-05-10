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Gazze'de can kaybı 52 bin 810'a çıktı

Gazze'de can kaybı 52 bin 810'a çıktı

15:1810/05/2025, Saturday
AA
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Gazze Şeridi
Gazze Şeridi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 52 bin 810'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 23 ölü ve 124 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 701 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 432 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 810'a, yaralıların sayısının da 119 bin 473'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.



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