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Dünya İsrail basını Enerji Bakanı Steinitz Türkiyeye davet edildi
ORTADOĞU

İsrail basını: Enerji Bakanı Steinitz Türkiye'ye davet edildi

İsrail'de yayın yapan Kann News isimli haber kanalında yer alan bilgiye göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'i haziran ayında düzenlenecek bir konferans için Türkiye'ye davet etti.

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İsrail basını: Enerji Bakanı Steinitz Türkiyeye davet edildi
Yuval Steinitz

İsrail basını, Enerji Bakanı Steinitz'in, Türkiye'de, haziran ayında düzenlenecek konferans için Dışişleri Bakanlığı'ndan davet aldığını öne sürdü.

Davetin iki ülke arasında 2018 yılından bu yana bir ilk olma özelliği taşıdığı ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu İsrail ile ilişkilerin sağlıklı ilerleyebilmesi için 'Filistin' şartı olduğunu açıklamıştı

Öte yandan dün akşam saatlerinde katıldığı bir canlı yayında İsrail ile ilişkilere değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda İsrail'de hükümet kurma çalışmaları ve arka arkaya seçimler var. Bağımsız olarak bizim İsrail ile ilişkilerimizin sağlıklı ilerleyebilmesi için şu anda Filistin'e, Filistin halkına yönelik, aynı şekilde Kudüs ve Harem-i Şerif'in statüsünü değiştirmeye yönelik hamlelerinden vazgeçmesi lazım. Bu anlayış değişmezse, bu saldırganlık illegal şekilde yerleşimler devam ederse sağlıklı bir ilişki olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin devam ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Ticaret artıyor, şirketler çalışıyor. Bir ülkeyle ilişkiler biraz kötüleştiği zaman o ülkede ticaret ve diğer alanlarda şirketlerimizin çıkarlarını yok sayarak adım mı atalım?" demişti.

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