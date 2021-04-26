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Dünya Pentagon Bidenın 1915 açıklaması Türkiye ile askeri ilişkilerimizi etkilemez
AMERİKA

Pentagon: Biden'ın 1915 açıklaması Türkiye ile askeri ilişkilerimizi etkilemez

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasının Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemeyeceğini vurguladı. Kirby, "Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir." dedi.

Haber Merkezi AA
Pentagon: Bidenın 1915 açıklaması Türkiye ile askeri ilişkilerimizi etkilemez
John Kirby

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu açıklamaları "mesnetsiz ve tarihi gerçeklikten uzak" olarak nitelendirdi.

İki ülke arasındaki gerilim sonrası, Pentagon'dan Türkiye ile askeri iş birliğine ilişkin açıklama geldi.

"Türkiye ile ilişkilerimiz etkilenmez"

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Kirby, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, Biden'ın açıklamasının sonucu olarak Suriye'deki faaliyetlerinde de herhangi bir değişim olmayacağını ve bu ülkedeki az sayıda askerin amacının DEAŞ ile mücadele olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biden mesnetsiz, haksız ve hakikate aykırı ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeler bizi ziyadesiyle üzmüştür. Ben belgelerle konuşuyorum. Sayın Biden gibi konuşmuyorum. Buyursunlar gelsinler, arşivleri incelesinler. Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu? Avrupa'da var mı, açabiliyor mu? Hodri meydan diyoruz' ifadelerini kullandı.
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