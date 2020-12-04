Rus gazeteciler İHA üretim tesisi çevresinde izinsiz çekim yaparken yakalandılar

Rusya’da yayın yapan NTV televizyonunun yöneticileri, iki çalışanlarının İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındığını ve bir süredir onlardan haber alamadıklarını iddia etti.

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Yapılan açıklamada ise ifadeler kullanıldı: “(NTV’de yayınlanan Tsentralnoye Televideniye programının) metin yazarı Aleksey Petruşko ile kamera operatörü İvan Malışkin 3 Aralık sabahı merkez ofisimizle iletişime geçerek İstanbul’da gözaltına alındıklarını iletti. Sonrasında onlarla iletişimimiz koptu. 3 Aralık Moskova saatiyle (Türkiye saati ile aynı) 21.00’de Aleksey Petruşko ‘Bizi nedense hâlâ tutuyorlar’ dediği kısa bir sms-mesajı gönderebildi. Daha sonrasında bir daha onlarla iletişim kurulamadı, aramalarımıza ve mesajlarımıza yanıt vermediler.”

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NTV yöneticileri ayrıca, çalışanlarına ulaşamıyor olmaları konusunda Rusya Dışişleri ve Rusya’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu ile irtibat içinde olduklarını kaydetti ve söz konusu kurumların, televizyon çalışanlarının başına gelenlerin anlaşılması ve bulunmaları için uğraştıklarını belirtti.

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İzinsiz çekim yapıyorlardı

Sputnik’in haberine göreTürk Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Petruşko ile Malışkin’in akreditasyonlarının olmaması ve izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını söyledi.

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Kaynak, “Bildiğim kadarıyla bu gazetecilerin akreditasyonları yoktu ve izinsiz çekim yapıyorlardı” ifadelerini kullandı.

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