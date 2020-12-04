Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Rus gazeteciler İHA üretim tesisi çevresinde izinsiz çekim yaparken yakalandılar
ASYA

Rus gazeteciler İHA üretim tesisi çevresinde izinsiz çekim yaparken yakalandılar

Rus gazeteciler İHA üretim tesisi çevresinde izinsiz çekim yaparken yakalandılar

Rus haber kanalı NTV’ye bağlı muhabir Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin, İstanbul’da İHA üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı, gazetecilerin akreditasyon olmadan izinsiz bir şekilde çekim yaptığını ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Rus gazeteciler
Rus gazeteciler

Rusya’da yayın yapan NTV televizyonunun yöneticileri, iki çalışanlarının İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındığını ve bir süredir onlardan haber alamadıklarını iddia etti.

Ruslardan Pantsir avcısı SİHA'lara karşı yeni silah
DÜNYA
Ruslardan Pantsir avcısı SİHA'lara karşı yeni silah

  • Yapılan açıklamada ise ifadeler kullanıldı: “(NTV’de yayınlanan Tsentralnoye Televideniye programının) metin yazarı Aleksey Petruşko ile kamera operatörü İvan Malışkin 3 Aralık sabahı merkez ofisimizle iletişime geçerek İstanbul’da gözaltına alındıklarını iletti. Sonrasında onlarla iletişimimiz koptu. 3 Aralık Moskova saatiyle (Türkiye saati ile aynı) 21.00’de Aleksey Petruşko ‘Bizi nedense hâlâ tutuyorlar’ dediği kısa bir sms-mesajı gönderebildi. Daha sonrasında bir daha onlarla iletişim kurulamadı, aramalarımıza ve mesajlarımıza yanıt vermediler.”

Avrupa Konseyi üyesi Gressel: Türk SİHA’larının başarısı Avrupa’yı endişelendirmeli
DÜNYA
Avrupa Konseyi üyesi Gressel: Türk SİHA’larının başarısı Avrupa’yı endişelendirmeli

NTV yöneticileri ayrıca, çalışanlarına ulaşamıyor olmaları konusunda Rusya Dışişleri ve Rusya’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu ile irtibat içinde olduklarını kaydetti ve söz konusu kurumların, televizyon çalışanlarının başına gelenlerin anlaşılması ve bulunmaları için uğraştıklarını belirtti.

Rus hava savunma sistemlerini çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki sırrı
DÜNYA
Rus hava savunma sistemlerini çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki sırrı

İzinsiz çekim yapıyorlardı

Sputnik’in haberine göreTürk Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Petruşko ile Malışkin’in akreditasyonlarının olmaması ve izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını söyledi.

Hafter'e ait Pantsir SİHA'lar tarafından böyle vuruldu
OYNAT 00:00
Hafter'e ait Pantsir SİHA'lar tarafından böyle vuruldu
Libya'da darbeci Hafter'e ait Pantsir'in Türk SİHA'sı tarafından imha edildiği operasyona ait görüntüler paylaşıldı.

Rus medyası, SİHA yetersizliğini konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır
DÜNYA
Rus medyası, SİHA yetersizliğini konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır

Kaynak, “Bildiğim kadarıyla bu gazetecilerin akreditasyonları yoktu ve izinsiz çekim yapıyorlardı” ifadelerini kullandı.

Yerli İHA hedefini böyle imha etti
OYNAT 02:35
Yerli İHA hedefini böyle imha etti
Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava aracı (İHA) ihtiyacının milli ve yerli imkanlarla karşılanmasına yönelik çabalarda yeni bir başarıya imza atıldı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Taktik İHA'sı harp başlıklı füzelerle gerçekleştirilen ilk testlerinde hedefi 12'den vurdu.


İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
OYNAT 00:00
İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapatmaya başladı.


Abone Ol Google News
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Fransa Başbakanı Castex gözündeki gözlüğü aradı.
Vodafone Parkta 11ler belli oldu

Vodafone Park'ta
11'ler belli oldu

Beşiktaş, haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Tam tedbir

Tam tedbir

Camilerde yoğunluk olmasın diye spor salonlarında kıldılar.

İlk tur tamam

İlk tur tamam

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

​Tek kurşun atmadan havadaki tehditleri imha ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.