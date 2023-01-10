Dünya Trumptan kişisel ofisinde gizli belgeler bulunan Bidena tepki FBI ne zaman baskın düzenleyecek?
AMERİKA

Trump'tan kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulunan Biden'a tepki: FBI ne zaman baskın düzenleyecek?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın eski ofisinde "gizli belgeler" bulunmasıyla ilgili "FBI ne zaman Biden'ın evlerine, hatta belki de Beyaz Saray'a baskın düzenleyecek?" sorusunu sordu.

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Haber Merkezi AA
Trumptan kişisel ofisinde gizli belgeler bulunan Bidena tepki: FBI ne zaman baskın düzenleyecek?
Eski ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan açıklama yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, Biden'ın Washington'daki Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezindeki ofisinde 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait "gizli belgeler" bulunmasına tepki gösterdi.

  • "FBI ne zaman Biden'ın evlerine, hatta belki de Beyaz Saray'a baskın düzenleyecek?" ifadesini kullanan Trump, söz konusu belgelerin kesinlikle "gizli" kategorisinde olduğunu söyledi.

Trump diğer paylaşımlarda Biden'ın kurucusu olduğu söz konusu düşünce kuruluşunun Çin'den 54 milyon dolar aldığını öne sürerek "(Çinliler) gizli belgeleri gördüler." ifadesini kullandı.

Biden'ın ofisinden çıkan "gizli belgeler"

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, dün, Biden'ın Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu söyleyen Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini kaydetmişti.

Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurmuştu.

Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

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