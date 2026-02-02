Ürdün'den İran'a 'hava sahası' engeli: Herhangi bir eylemin başlangıç noktası olmayacak

İran basınında yer alan haberlere göre, Erakçi ve Safedi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Safedi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini ve ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesine karşı olduğunu belirterek, ülkesinin İran’a yönelik herhangi bir askeri eylemin başlangıç noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.