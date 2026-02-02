Yeni Şafak
Ürdün'den İran'a 'hava sahası' engeli: Herhangi bir eylemin başlangıç noktası olmayacak

18:342/02/2026, Pazartesi
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede Safedi, İran’a yönelik herhangi bir askeri eylemin başlangıç noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye, ülkesinin İran’a yönelik olası bir saldırıda hava sahasının kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Erakçi ve Safedi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Safedi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini ve ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesine karşı olduğunu belirterek, ülkesinin İran’a yönelik herhangi bir askeri eylemin başlangıç noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

Safedi ayrıca Ürdün’ün, bölgedeki gerilimin azaltılması noktasında ortaya konacak tüm çabaları destekleyeceğini belirtti.

Erakçi ise, Ürdün’ün tutumunu ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını takdir etti.



