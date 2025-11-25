EKK devlet desteklerini görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanan EKK, dün yılın 8'inci toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, toplantıda katma değerli üretimi artıracak ve sürdürülebilir cari işlemler dengesini kalıcı hale getirecek yatırımları destekleyen Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programı ele alındı. Devlet yardımlarının etki analizi çalışmaları EKK üyeleriyle paylaşıldı. Yardımların etkinliğinin artırılması için gerekli adımlar istişare edildi. Açıklamada, "Devlet yardımlarının etki değerlendirmelerine dayalı olarak daha seçici, odaklı ve etkin bir yapıda yürütülmesini sağlayacağız. Üretkenliği artırarak küresel ölçekte rekabetçiliğimizi güçlendireceğiz" denildi.