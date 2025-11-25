Yeni Şafak
EKK devlet desteklerini görüştü

Uğur Duyan
04:00 25/11/2025, Salı
Cevdet Yılmaz
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK), tasarruf tedbirleri kapsamında devlet yardımları masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanan EKK, dün yılın 8'inci toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, toplantıda katma değerli üretimi artıracak ve sürdürülebilir cari işlemler dengesini kalıcı hale getirecek yatırımları destekleyen Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programı ele alındı. Devlet yardımlarının etki analizi çalışmaları EKK üyeleriyle paylaşıldı. Yardımların etkinliğinin artırılması için gerekli adımlar istişare edildi. Açıklamada, "Devlet yardımlarının etki değerlendirmelerine dayalı olarak daha seçici, odaklı ve etkin bir yapıda yürütülmesini sağlayacağız. Üretkenliği artırarak küresel ölçekte rekabetçiliğimizi güçlendireceğiz" denildi.



