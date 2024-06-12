Global HR Summit 2024 “Değişimi Yönetmekte Öncü Ol” temasıyla büyük bir başarıyla gerçekleşti

Dünyanın önde gelen toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E.’ın kurucusu olduğu, İnsan ve Kültür Yönetimi’nin en kritik konularının detaylı olarak işlendiği Global HR Summit 2024 muhteşem bir başarı ile sona erdi. İki gün boyunca devam eden fiziki oturumlarda dünyaca ünlü konuşmacılar, konferans, panel, eğitim programları ve masterclasslarla eşsiz bir deneyim sundu. Ayrıca, 5-6-7-8 Haziran’da birbirinden özel içerikler Zirve’nin online platformundan tüm dünyadaki katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi.





Global HR Summit 2024’ün “Onur Konuşmacısı”; geçtiğimiz yıl olduğu gibi, İnsan Kaynakları dünyasının duayen ismi, ünlü yönetim gurusu, İnsan Kaynakları alanında en etkili isimlerden biri, Michigan Üniversitesi Profesörü, RBL Grup Kurucu Ortağı, kuramları ve kitaplarıyla “İnsan Kaynaklarının Babası” kabul edilen Dave Ulrich oldu. Ulrich konuşmasında, zorlu dönemlerde insan kaynaklarının gücünden bahsederek “Dünyadaki dinamik değişikliklere cevap vermek için sürdürülebilir bir dönüşüm nasıl sağlayabiliriz?” sorusu üzerinden teknoloji, yapay zeka, mega trendler, dönüşüm ve işin geleceği konusu üzerinde durdu. “Bugünün dünyasında, işi değiştiren dönüşümleri ve çevikliği nasıl inşa edebiliriz?”, “Değer yaratmak için dönüşümü nasıl sağlayabiliriz?” becerileri hakkında açıklamalar yaptı. Ulrich ayrıca, insan kapasitesinin ve çevikliğin öneminden de bahsederek sürdürülebilir dönüşümün nasıl olacağını anlattı.





Seda Mızraklı Ferik: “Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!”

Global HR Summit’in kurucusu ve KREA M.I.C.E. Yönetim Kurulu Başkanı Seda Mızraklı Ferik, Global HR Summit 2024’ü düzenlerken süzülmüş bilgiye, tecrübeye ve farklı bakış açılarına olan ihtiyaçtan yola çıktıklarını ifade ederek İnsan Kaynakları sektörünün İstanbul’daki en büyük global buluşması olan zirvede, bu seneki gündemi “Lead Change” – “Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!” olarak belirlediklerini söyledi. Ferik, “Bu sene zirveye katılan liderlerin önderliğinde; şirketlerdeki değişimleri ve dönüşümleri irdelerken yapay zeka teknolojisi gibi fark yaratan teknolojilerin, fark yaratan projelerdeki olumlu etkilerini, güncel vaka analizleri ve örneklerle inceledik. Vizyoner bir lider olabilmenin yöntemlerini konuştuk. İçeriklerimiz içerisinde bu sene “Psikolojik İyi Oluş”, “Fonsiyonel Sağlık” ve “Kurumsal Well-Being” gibi pek çok önemli konuya da yer verdik” dedi.





Gerçekleştirdikleri zirvelerde sosyal sorumluluk bakış açısıyla her yıl farklı bir derneği ağırladıklarını belirten Mızraklı Ferik, bu sene Make a Wish Türkiye Derneği’yle gerçekleştirdikleri iş birliğiyle “Hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden çocuklar”ın kalplerinde yaşattıkları dileklerin gerçekleşmesine öncü olmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.









125’in Üzerinde Lider Konuşmacı, 100 Oturumda Vizyon ve Tecrübelerini Paylaştı

Global HR Summit 2024, Thinkers 50 Üyesi, dünyaca ünlü düşünce önderi, Vizyoner Liderliğin Da Vinci’si olarak tanımlanan konuşmacı, yazar, Dr. Oleg Konovalov’un yanısıra HR ve İş Gücü İnovasyonu alanında dünya ünlü stratejist Andrew Spence, İnsan Kaynakları ve Yetenek Keşfi Analist Mervyn Dinnen, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Yazar, Besteci, Akademisyen ve Neyzen Hakan Mengüç gibi pek çok değerli konuşmacıyı zirvede buluşturdu.





Emine Sabancı Kamışlı, “İş başvurusunda isim ve fotoğraf olmasın”

Global HR Summit 2024’ün ikinci gününde; Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Duayenden Dinle” başlıklı söyleşide, Seda Mızraklı Ferik’in “Geçmişe gittiğimizde, aileniz sizi yetiştirirken başarı odaklı çalışmanızda hangi unsurlar sizi şekillendirdi?” sorusu üzerine çocukluk döneminde ailesinin özgüven aşılandığını, saygı ortamı olduğunu ve demokrasiyi küçük yaşta öğrendiğini belirtti. “Eğitimli genç işsizlere” odaklanan Sabancı Kamışlı, ESAS Sosyal ile genç nüfusu eğittiklerini, onlara umut verdiklerini ve işe ulaşmalarında önemli bir rol oynadıklarını anlattı. Emine Sabancı Kamışlı, son olarak “Hepimizin gelecek kaygısı var. Bu sebeple ileriye iyi hazırlanmamız lazım. Ekonomiyi elinde tutan şirketlerin en önemli yönetim takımlarından biri İnsan Kaynakları departmanı. Ancak İnsan Kaynakları olarak lütfen “Üniversiteyi tanımıyorum” diye başvuruları elemeyin. Hatta şöyle bir dünya hayal ediyorum; iş başvurusunda üniversite adı, isim ve fotoğraf olmasın. Çeşitliliğin ve kapsayıcılığın, geleceğin takımını yaratmakta çok önemli olduğuna inanıyorum” dedi.





Global HR Summit'den duayene “Üstün Başarı Ödülü”

Global HR Summit’in bu seneki “Üstün Başarı Ödülü”; ilham verici liderlik yetenekleri, çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren insan kaynağı odaklı toplumsal sorumluluk platformu ESAS Sosyal ile iş dünyasının ötesinde, topluma ve genç nesillere ilham veren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı’ya verildi. Bu özel ödül, kendisine Zirve Başkanı Seda Mızraklı Ferik tarafından Global HR Summit sahnesinde takdim edildi.





Global HR Summit 2024’ün fiziki oturumlarının kapanış bölümünde; Yazar, Besteci, Akademisyen ve Neyzen Hakan Mengüç, konuşmasına “Sen yola çık, yol sana görünür” diyerek başladı. Mengüç, “Bir şey hakkında çok düşünmek eylem ateşini söndürür. Düşünme, planlama, kontrolcülüğü biraz kenara bırak. Sen yola çık, yolun sana getirdikleriyle yüzleş. Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir” dedi.





Uluslararası arenada başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiren liderlerin konuşmacı olarak yer aldığı Global HR Summit 2024’in ilk gününde, “Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!” ana teması altında; “Zorlu zamanlarda HR'ın gücü: Çevikliği ve dönüşümü yönetmek”, “Vizyoner liderlik - yarının liderlerini yetiştirmek”, “Yeni dünya, yeni liderlik, yeni yetenek”, “İşin ve HR’ın geleceğine yön verecek 5 küresel mega trend”, “Yapay zeka çağında başarılı bir dönüşüm için insan olmanın önemi”, “İz bırakan liderlik: Değişimi yaratmak ve yönetmek”, “Dönüşen iş dünyasında yan haklar: Yeni beklentilere yeni yaklaşımlar”, “Değişimi yönetmede takımların dönüştürücü gücü”, “Çalışan bağlılığında sürdürülebilirlik kültürü yaratmanın önemi”, “Sosyotelizm”, gibi birçok kilit konu başlığının yanı sıra liderlikle ilgili birbirinden özel konferans ve eğitim programlarına da yer verildi.





İkinci gün ise “Yetenek kazanımında mükemmeliyet”, “Dijital gelecek”, İnsan merkezli değişim ve çalışan ağlarının rolü”, “Liderlerimizi nasıl dönüştürebiliriz?”, “Kapsayıcılık ve çeşitlilikte iyi niyet yeterli mi?”, “Çalışan bağlılığı, kurum kültürü ve işveren markası”, “HR ve yapay zeka”, “İnancın Gücü”, “Çoklu kriz çağında dayanıklılık: Kırılgan gruplar ve kesişimsellik”, “Şirketlerde fonksiyonel sağlık bilinci geliştirmede ve yaygınlaştırmada insan kaynakları departmanları neler yapabilir?” ve “Kurumsal Wellbeing” konularına değinildiği gibi yine liderlikle ilgili birbirinden özel konferans ve eğitim programları gerçekleşti.





Global HR Summit’in 3D Virtual Reality Teknolojisiyle Hazırlanan Benzersiz Online Platformun Yayınları Zirve Katılımcıları için Ömür Boyu Devam Ediyor





Global HR Summit 2024'ün tüm kayıtlı katılımcıları, zirvede yer almayan online içeriklere "ömür boyu erişim” hakkına da sahip oldu. 3D Virtual Reality Teknolojisi’yle özel olarak hazırlanan içerikler, 5- 6- 7- 8 Haziran’da zirvenin fiziki oturumlarına ilave birbirinden özel ek kırk oturumla izleyicileriyle buluştu. Bu oturumları Zirve katılımcıları dünyanın her yerinden ömür boyu izlemeye devam edebilecek.









Global HR Summit’in beşincisinin, 15-16 Nisan 2025'te İstanbul'da fiziki olarak düzenleneceği bildirildi. Zirve’nin fiziki oturumları haricinde 15-16-17-18 Nisan 2025 tarihlerinde tüm dünyadan katılımcıların izleyebileceği online oturumlar da gerçekleşecek. Global HR Summit 2025’de 125’in üzerinde konuşmacı ve 100 oturum yapılacak.



