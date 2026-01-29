İFM’nin kapasitesini yüzde 40 artıracak yatırım

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) ilave fuar yatırımının temeli atıldı. İFM’de iki katlı, toplam 40 bin metrekarelik yeni bir fuar alanı için inşaat çalışmasına başladıklarını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Başkan Vekili Şekib Avdagiç, yeni salon inşaatı tamamlandığında kapasitesinin yüzde 40 artacağını, İFM'nin bölgenin en etkili fuar alanı olmaya doğru emin adımlarla ilerlediğini açıkladı.

İDTM bünyesinde 11 fuar salonu ile faaliyet gösteren İstanbul Fuar Merkezi'nin, yapılan kapsamlı altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla Avrupa'nın da önde gelen fuar merkezleri arasına girmeyi başardığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti: "Salonlarımızın tamamının işletmesini üstlenmemizin ve salonlarımızın tapusunu almamızın ardından, 18 yıl sonra bir ilave fuar salonu inşaatını başlattık. Bu projeyle, genişlememizin birinci etabını tamamlayarak, toplam fuar alanımızı 140 bin metrekareye yükselteceğiz. Avrupa'da yapılan en önemli ilave fuar yatırımının temelini attık. Genişleme projesiyle İstanbul’u dünya fuarcılığının öne çıkan merkezlerinden biri haline getirme yolunda stratejik bir eşiği geçeceğiz.”