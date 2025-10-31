İhtiyaca göre konut tipi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında konut belirleme kuralarında yer alacak kategori ve daire tipleri açıklandı. Her vatandaş grubuna, yaşam koşullarına ve ihtiyaçlarına göre konut tahsis edilecek projede; şehit yakınlarından emeklilere, gençlerden engelli vatandaşlara kadar herkes için uygun seçenekler sunulacak.

1+1, 2+1 ve farklı metrekarelerde planlanan daireler, hem erişilebilir fiyat hem de adil dağıtım esasına göre hak sahiplerine ulaştırılacak. Bu kapsamda, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile Kıbrıs ve Kore gazileri için 2+1 tipinde 65 metrekarelik daireler ayrılacak. En az yüzde 40 engelli vatandaşlara da yine 2+1 tipinde 65 metrekarelik konutlar tahsis edilecek. Emekli vatandaşlar için iki farklı seçenek bulunuyor. Bunlar 55 metrekare tipinde 1+1 ve 65 metrekare tipinde 2+1 daireler. Üç ve daha fazla çocuklu aileler, 2+1 tipinde 65 metrekare ve 80 metrekare büyüklüğünde konutlara başvurabilecek. 18-30 yaş arasındaki genç vatandaşlara ise 1+1 tipinde 55 metrekarelik daireleri tercih edebilecek. Diğer alıcı adayları için ise 65 metrekare tipinde 2+1 ve 80 metrekare tipinde 2+1 konut tipleri yer alacak.