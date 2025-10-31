İhtiyaca göre konut tipi

500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde her kesimin yaşam koşuluna uygun konutlar inşa edilecek. Projede şehit yakınlarından emeklilere, gençlerden engelli vatandaşlara kadar herkes için uygun seçenekler olacak. 1+1, 2+1 ve farklı metrekarelerde planlanan daireler, hem erişilebilir fiyat hem de adil dağıtım esasına göre hak sahiplerine sunulacak.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında konut belirleme kuralarında yer alacak kategori ve daire tipleri açıklandı. Her vatandaş grubuna, yaşam koşullarına ve ihtiyaçlarına göre konut tahsis edilecek projede; şehit yakınlarından emeklilere, gençlerden engelli vatandaşlara kadar herkes için uygun seçenekler sunulacak.
EVLER HER KESİME HİTAP EDİYOR
1+1, 2+1 ve farklı metrekarelerde planlanan daireler, hem erişilebilir fiyat hem de adil dağıtım esasına göre hak sahiplerine ulaştırılacak. Bu kapsamda, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile Kıbrıs ve Kore gazileri için 2+1 tipinde 65 metrekarelik daireler ayrılacak. En az yüzde 40 engelli vatandaşlara da yine 2+1 tipinde 65 metrekarelik konutlar tahsis edilecek. Emekli vatandaşlar için iki farklı seçenek bulunuyor. Bunlar 55 metrekare tipinde 1+1 ve 65 metrekare tipinde 2+1 daireler. Üç ve daha fazla çocuklu aileler, 2+1 tipinde 65 metrekare ve 80 metrekare büyüklüğünde konutlara başvurabilecek. 18-30 yaş arasındaki genç vatandaşlara ise 1+1 tipinde 55 metrekarelik daireleri tercih edebilecek. Diğer alıcı adayları için ise 65 metrekare tipinde 2+1 ve 80 metrekare tipinde 2+1 konut tipleri yer alacak.
VATANDAŞ MAĞDUR OLMAYACAK
Bakanlık kaynakları, ihale sürecinin ardından ilan edilen konut tiplerinden yeterli sayıda üretim yapılamaması halinde, hak sahiplerine en yakın konut tipinin tahsis edileceğini belirtti. Ayrıca, projeye yeterli talep oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi durumunda, başvuru sahiplerine bilgilendirme yapılacağı ifade edildi. Projeye başvurmak isteyen vatandaşların, 5 bin TL başvuru bedeli ile sürece dahil olabileceği kaydedildi.
300 bin özel kontenjan
- Tarihi proje kapsamında, 25 bin konut şehit yakını ve gazilere, 25 bin konut engellilere, 100 bin konut emeklilere, 50 bin konut 3 üzeri çocuklu ailelere, 100 bin konut 30 yaş altı gençlere, kalan 200 bin konut ise gelir ve ikamet şartını sağlayanlara satılacak.