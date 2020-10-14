Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İtalyanların kumaş devleri Türkiye etkinliğini uzattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İtalyanların kumaş devleri Türkiye etkinliğini uzattı

Dünyaca ünlü kumaş üreticilerinin, pandemi nedeniyle yurt dışındaki organizasyonlara gidemeyen Türk hazır giyim sektörü ile İstanbul'da buluştuğu etkinlik 22 Ekim’e kadar uzatıldı.

Haber Merkezi Diğer
İtalyan kumaş üreticileri Türk hazır giyim sektörü için İstanbul’da
İtalyan kumaş üreticileri Türk hazır giyim sektörü için İstanbul’da

İtalya'nın dünyaca ünlü kumaş üreticileri ile pandemi nedeniyle yurt dışındaki organizasyonlara katılamayan Türk hazır giyim sektörünü bir araya getiren "Fabricdays Man-Woman Autumun-Winter-Tasarım Kumaşla Başlar" isimli etkinlik,22 Ekim’e kadar uzatıldı.

JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vejni Büyük, yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü kumaş üreticilerinin 2020-2021 kış kreasyonlarının görülebileceği etkinliğin üç gündür Elite World Basın Ekspress'te devam ettiğini söyledi.

YOĞUN İLGİ

Büyük, Pontetorto, Fortex, Balli ve Supermoda gibi moda devlerinin tedarikçisi olan 20'den fazla markanın ürünlerinin Türk hazır giyim dünyası tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Gösterilen yoğun ilgi ve yoğun istek nedeniyle etkinliği 22 Ekim’e uzattıklarını vurgulayan Büyük, şu açıklamalarda bulundu:

  • “Hazır giyim sektörünün teveccühüne nazır olan organizasyonumuzu, sunum yapılamayan şirketlerin isteği üzerine 22 Ekim’e kadar uzatıyoruz. İtalya’nın en önde gelen kumaş ve tasarım markaları hem temsilcileri hem de ürünleri ile birlikte Şişli Hrant Dink Sokak’ta yer alan JMK Tekstil Merkez Showroom’da olacak. 7 gün boyunca hazır giyim sektörümüzün temsilcilerini ve iş ortaklarımızı ağırlamaktan ve sektöre katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz.”
Abone Ol Google News
Bu para diğerlerinden çok farklı

Bu para diğerlerinden çok farklı

Bankadan çekti, görünce gözlerine inanamadı.
150-200 milyon yıllık

150-200 milyon yıllık

Bayburt'ta fosiller bulunan alan koruma altına alındı.
HDPli Garo Paylan, Türkiyeyi ABDye şikayet etti

Kıbrıs Fatihi: <br>Lala Mustafa Paşa

Kıbrıs Fatihi:
Lala Mustafa Paşa

​Tam 307 sene boyunca Osmanlı egemenliği altında kaldı.
Büyükçekmece'ye ayı indi

Büyükçekmece'ye ayı indi

​İki gün içinde ayrı noktalarda görüldü, vatandaş tedirgin.

2 GB hediye

2 GB hediye

​'Uçuş Rehberim' uygulaması hizmete girdi, bakan projeyi anlattı.

Tunceli'de kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
Gündem

Tunceli'de kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku için aylarca süren arama çalışmaları 18 Ağustos'ta sonlandırılmıştı. 58 gün sonra yeniden başlatılan çalışmalara AFAD Başkanlığı'ndan 8 personel, 14 dalgıç ve 11 su üstü kurtarma personeli, Deniz kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü su altı arama kurtarma biriminden 4 ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) 3 personelin katılımıyla yeniden başlandı.
İngiltere'de koronavirüs önlemleri yüksek tehdit seviyesine çıkarılıyor
Dünya

İngiltere'de koronavirüs önlemleri yüksek tehdit seviyesine çıkarılıyor

İngiltere'de artan vakalar sebebiyle salgına karşı önlemler yüksek tehdit seviyesine çıkarılıyor. Londra ve Essex şehirlerinde alınan tedbirler yüksek tehdit seviyesinde olacak. "Yüksek tehdit" seviyesi, farklı hane halklarının kapalı ortamlarda bir araya gelmemesi dışarıda buluşmaların altı kişiyi aşmaması gibi kurallar içeriyor.
Yunan propagandasına 'görüntülü' yanıt: Türk donanması adım adım izliyor
Dünya

Yunan propagandasına 'görüntülü' yanıt: Türk donanması adım adım izliyor

'Görünmez olduğu' ve 'Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği' öne sürülen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca anbean takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların Türk unsurlarınca çekilen görüntüleri, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algıları yerle bir etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.