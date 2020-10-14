İtalyanların kumaş devleri Türkiye etkinliğini uzattı

İtalya'nın dünyaca ünlü kumaş üreticileri ile pandemi nedeniyle yurt dışındaki organizasyonlara katılamayan Türk hazır giyim sektörünü bir araya getiren "Fabricdays Man-Woman Autumun-Winter-Tasarım Kumaşla Başlar" isimli etkinlik,22 Ekim’e kadar uzatıldı.
JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vejni Büyük, yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü kumaş üreticilerinin 2020-2021 kış kreasyonlarının görülebileceği etkinliğin üç gündür Elite World Basın Ekspress'te devam ettiğini söyledi.
YOĞUN İLGİ
Büyük, Pontetorto, Fortex, Balli ve Supermoda gibi moda devlerinin tedarikçisi olan 20'den fazla markanın ürünlerinin Türk hazır giyim dünyası tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlattı.
Gösterilen yoğun ilgi ve yoğun istek nedeniyle etkinliği 22 Ekim’e uzattıklarını vurgulayan Büyük, şu açıklamalarda bulundu:
- “Hazır giyim sektörünün teveccühüne nazır olan organizasyonumuzu, sunum yapılamayan şirketlerin isteği üzerine 22 Ekim’e kadar uzatıyoruz. İtalya’nın en önde gelen kumaş ve tasarım markaları hem temsilcileri hem de ürünleri ile birlikte Şişli Hrant Dink Sokak’ta yer alan JMK Tekstil Merkez Showroom’da olacak. 7 gün boyunca hazır giyim sektörümüzün temsilcilerini ve iş ortaklarımızı ağırlamaktan ve sektöre katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz.”