İtalyanların kumaş devleri Türkiye etkinliğini uzattı

İtalya'nın dünyaca ünlü kumaş üreticileri ile pandemi nedeniyle yurt dışındaki organizasyonlara katılamayan Türk hazır giyim sektörünü bir araya getiren "Fabricdays Man-Woman Autumun-Winter-Tasarım Kumaşla Başlar" isimli etkinlik,22 Ekim’e kadar uzatıldı.

JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vejni Büyük, yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü kumaş üreticilerinin 2020-2021 kış kreasyonlarının görülebileceği etkinliğin üç gündür Elite World Basın Ekspress'te devam ettiğini söyledi.

YOĞUN İLGİ

Büyük, Pontetorto, Fortex, Balli ve Supermoda gibi moda devlerinin tedarikçisi olan 20'den fazla markanın ürünlerinin Türk hazır giyim dünyası tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Gösterilen yoğun ilgi ve yoğun istek nedeniyle etkinliği 22 Ekim’e uzattıklarını vurgulayan Büyük, şu açıklamalarda bulundu: