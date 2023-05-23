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Ekonomi

Kirada yüzde 25 zam sınırının süresi doluyor: Ev sahipleri ve kiracılara yeni düzenleme eylülde yürürlükte

Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi sona eriyor ancak bu sürenin bir yıl daha uzaması öngörülüyor. 1 Temmuz'a kadar kira tespit davaları, her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı olduğu ifade edilirken dava açılmadan önce ise arabulucuya gitmek 1 Eylül'den itibaren zorunlu olacak.

13:32 . 23/05/2023 Salı
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Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu arabuluculuk düzenlemesi getiriliyor.

Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu arabuluculuk düzenlemesi getiriliyor.

Ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları, geçtiğimiz yıl milyonlarca kiracıyı mağdur etti. Özellikle İstanbul'da bazı ev sahiplerinin tek göz odaya bile dudak uçuklatan rakam söylemesi kiracıları çileden çıkarttı. Bu duruma çözüm üretmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek kira oranlarına yüzde 25 sınırlama getirdi. Ancak geçtiğimiz yıl haziran ayında yürürlüğe giren bu düzenlemenin süresi doluyor.


  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
    uygulamanın 1 sene daha uzatılacağını
    açıklamıştı. Düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar devam edecek.

Beş yılı dolduran ev sahipleri tespit davası açabilir

Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor.


  • NTV'nin haberine göre; Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz,
    1 Temmuz'a kadar kira tespit davaları her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkının olduğunu
    dile getirdi.

Kiraz,
"1 Temmuz'dan önce veya 1 Temmuz'dan sonra beşinci yılını dolduran tüm mal sahipleri eğer kiracılarıyla anlaşamamışlar ise kira tespit davasını açma hakkına sahiptirler"
dedi.

Zorunlu arabuluculuk düzenlemesi eylülde başlıyor

Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu arabuluculuk düzenlemesi de getiriliyor.


Kiraz, sulh ceza mahkemelerinin artık kitlenmiş durumda olduğunu dile getirirken hiçbir davanın ilerleyemediğinden bahsetti. Kiraz, "1 Eylül 2023'te kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda ve sonra dava açılmak zorunda." dedi.



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