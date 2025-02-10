Tüketici derneklerinden 'tüketim tuzağı' uyarısı: 14 Şubat indirimlerine dikkat

Sevgililer Günü dolayısıyla pek çok sektörde özel kampanyalar ve indirimler yapılırken, tüketici dernekleri 'tüketim tuzağı' konusunda uyarılarda bulundu. Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, "Gerçek indirim mi, yapay indirim mi araştırılmalı. Bazı işletmeler önce fiyatları yükseltip sonra indirim yapıyormuş gibi gösteriyorlar. Bu yüzden alışveriş öncesinde fiyat araştırması yaparak ürünlerin gerçek fiyatları takip edilmelidir" diye konuştu.





ÖNCEKİ SATIŞ FİYATINI İNCELEYİN

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de özel günlerde hediye alırken tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyararak, şöyle devam etti: "Harcamaların bütçe olanakları içinde yapılması, bu özel günlerde firmaların indirim kampanyalarının dikkatle incelenmesi önemli. Kampanya kapsamında indirim vadeden reklam ve duyuruların gerçekçi olup olmadığı, indirimli olduğu belirtilen ürünün indirimden önceki satış fiyatının etiket veya duyurusunda belirtilmiş olmasına dikkat edilmeli."





ALIŞVERİŞLERDE KOZMETİK VE TEKSTİL ÖN PLANDA

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü de tüketicilerin sahte indirimlere dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Güllü, özellikle kozmetik, tekstil ve gıda gibi kategorilerde sahte ürünlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Tüketici alışveriş yaparken güvenilir e-ticaret sitelerini tercih etmeli, mutlaka firmanın ticaret ünvanını ve iletişim bilgiler kontrol edilmeli" ifadelerini kullandı.



