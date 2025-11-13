Yeni Şafak
Vodafone'dan 64 milyarlık servis geliri

Vodafone'dan 64 milyarlık servis geliri

04:0013/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Engin Aksoy
Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılının ilk yarısında 64,8 milyar lira servis geliri ve 23,7 milyar lira FAVÖK elde etti. Şirketin mobil abone sayısı 25,5 milyona, dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı ise 17,8 milyona çıktı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Türkiye’yi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılının ilk yarısına ilişkin sonuçlarını paylaştı. Söz konusu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 23,7 milyar lira olarak gerçekleşirken, Uluslararası Muhasebe Standardı 29 (UMS 29) etkisinden arındırılmış verilere göre, servis gelirleri 61,3 milyar lira, FAVÖK ise 27 milyar lira oldu. Mali yılının nisan-eylül dönemini kapsayan yılın ilk yarısında 64,8 milyar lira servis geliri elde etti.

ABONE SAYISI 31 MİLYONU AŞTI

Aynı dönemde mobil abone sayısı 25,5 milyona ulaşırken, makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 31,6 milyon olarak kayıtlara geçti. Faturalı abone sayısı 21,3 milyona yükseldi ve toplam bazın yüzde 83,5’ini oluşturdu. Şirketin sabit genişbant abone sayısı ise 1,4 milyon oldu. Vodafone Yanımda ve çevrim içi self servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,8 milyona ulaşırken, bu kanallar üzerindeki aylık toplam etkileşim sayısı 430 milyona çıktı. Aynı dönemde Vodafone müşterileri toplamda 2.721 petabayt mobil veri kullandı. Mobil finansal hizmeti Vodafone Pay’in kullanıcı sayısı 9,6 milyona ulaşan Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7,6 milyon olurken, bu kullanıcıların aylık sohbet sayısı 24,3 milyona çıktı.

DİJİTAL DEVRİM VİZYONU

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, her bir müşterinin en iyi deneyime ulaşması için dijital devrimin yolunu açma vizyonuyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Aksoy, mali yılın ilk yarısında servis gelirlerinin 64,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini vurgulayarak, “Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17,8 milyona ulaştı. Son 5 yıldır istikrarlı bir şekilde Türkiye’de en düşük müşteri kaybına sahip operatör olduğumuz için mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası yatırım getiren tek operatörüz

  • Vodafone’nun 5G yetkilendirme ihalesini Türkiye’nin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiren Engin Aksoy, şunları kaydetti: “Ülkemize uluslararası yatırım getiren tek operatör olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’yi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”


