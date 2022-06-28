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Evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri Kurban Bayramı öncesi binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Beklenen açıklama 27 Haziran tarihli Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Bu noktada ise “Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Özgün

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen aylıklar belirlenen tarihte Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen aylıklar belirlenen tarihte Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik gerçekleşen vatandaşlar bayramdan önce alabilecekler. Buna göre evde bakım maaşı ödemelerinin 8 Temmuz'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.


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