Evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen aylıklar belirlenen tarihte Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak.
EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen aylıklar belirlenen tarihte Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik gerçekleşen vatandaşlar bayramdan önce alabilecekler. Buna göre evde bakım maaşı ödemelerinin 8 Temmuz'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.