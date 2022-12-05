Özgün EYT kapsamında emekli olmak için istifa etmek mi gerekli?
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EYT kapsamında emekli olmak için istifa etmek mi gerekli?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, düzenleme ile ilgili detaylar da gelmeye devam ediyor. EYT düzenlemesi bu yılın sonunda Meclis gündemine gelecek ve yasalaştıktan sonra da 2023’ün ilk aylarında uygulanmaya başlayacak. Peki EYT’li olup emekli olmayanların tazminatı nasıl olacak, istifa etmek gerekecek mi?? EYT 1999 öncesi memurları kapsıyor mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT’li olup emekli olmayanların tazminatı nasıl olacak? EYT’den emekli olmak için istifa mı edilecek?
EYT son dakika haberleri

EYT konusunda yapılacak düzenlemeye bağlı olarak kimlerin hemen emekli aylığı bağlatabileceği konusu değişecektir. Eğer düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde var olan kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü doldurma koşulunu getirirse, EYT mağdurlarının tamamı bu düzenlemeden yararlanır. Ancak sigortalılık süresi ve 5000 prim günü tamamlanmışsa ya da yeni getirilen koşullar ne zaman yerine getirilirse o gün emekli aylığı için talepte bulunabilirler.

EYT’li olup emekli olmayanların tazminatı nasıl olacak?

Eğer son ayrılış tarihinde kıdem tazminatına hak kazandıracak bir neden varsa tüm süre ve son ücret üzerinden, yoksa EYT’li olunduğu tarihteki ücret ve süre üzerinden faiz yürütülerek tazminat ödenir.

EYT ile emekli olanlar çalışabilir mi?
EYT ile emekli olanlar çalışabilir mi?

EYT kapsamında emekli olanlar çalışmaya devam edebilir mi?

EYT kapsamında aylık bağlatmaya hak kazanan kişiler işlerinden istifa etmek durumundalar. İstifa ettikten sonra çalışmaya devam edip etmeme tamamen işveren ve işçinin iradesine bağlı. Emeklilik için işçinin istifası durumunda işçi ile işveren arasındaki özel hukuk ilişkisi biter. Yani sözleşme ortadan kalkar. Bu durumda işveren isterse bir bölüm çalışanla devam eder, istemezse devam etmez. Emekli olanların tamamını da istemeleri durumunda çalıştırabilir. Kısaca söz işverenindir. Yönetim hakkını kullanarak istediğini devam ettirir, istediğini ettirmez.

EYT 1999 öncesi memurları kapsıyor mu?

EYT ile ilgili düzenlemenin detayı henüz netleşmedi ve düzenlemenin memurları kapsayıp kapsamayacağı da henüz net değil. Ancak son bilgiler göre EYT’nin memurları kapsamayacağı yönünde.

EYT kapsamında emekli olmak için istifa etmek mi gerekli?

  • EYT düzenlemesi sonrasında gerekli sigortalılık ve prim koşullarını yerine getiren kişiler, emekli olmak isterlerse muhakkak “emeklilik sebebiyle istifa” etmek zorundadırlar. İşyeri de işten çıkışı “emeklilik sebebiyle istifa” kodundan SGK’ya bildirmelidir. İşten çıkış yapılmadan SGK aylık bağlama işlemine başlamıyor. İşten çıkışı yapılan kişinin ertesi gün tekrar SGDP’li olarak girişi yapılabilir. Ancak aylık bağlatmak için çıkış yapılması şart.

EYT emeklilik için istifa edenler yeniden işe girerse tazminat alabilir mi?

İşten ayrılış nedenlerine bağlı olarak hak kazanabilirler ama tekrar emeklilik nedeniyle kazanamazlar. Yani EYT sebebiyle ayrılıp emekli aylığını bağlatan bir çalışan, tekrar çalışmaya başladığında ikinci kez çalışmaya başladığı andan itibaren en az bir yılı o işyerinde geçirmelidir. Bu koşula bağlı olarak işinden haklı nedenle fesih ile ayrılmış ya da işveren hizmet sözleşmesini geçerli nedenle sonlandırmışsa kıdem tazminatını en son çalıştığı süre üzerinden alır. Ancak çalışanın emekliliği sebep göstererek tekrar o işyerinden kendisinin ayrılması durumunda ikinci kez kıdem tazminatı ödenmez.

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