Dünyada en çok Türkiye'de bulunuyor: Antikanser özelliği ortaya çıkarıldı! Tıp dünyasını harekete geçirdi

Kar, Türkiye'nin en büyük bor madeni yataklarına sahip Kütahya bölgesinde bulunan bor mineralinin sağlık alanında kullanılması için yaptıkları çalışmalarla daha önce bağırsak ve kıkırdak hastalıklarının tedavisi için ürünler geliştirdiklerini hatırlattı.





Son çalışmalarının ise kanser hastalıklarının tedavisine yönelik olduğunu belirten Kar, "Bor ve bor türevlerinin kanser hücreleri üzerindeki çalışmalarını tamamladık. Bor ve bor türevlerini biz kanser hücrelerinde, farklı kanser türlerinde ilk önce hipotezini ortaya koyduk. Dedik ki, 'Acaba bor, kanseri tedavi edebilir mi?' Buradan yola çıktık." dedi.





Kar, çalışmaları kapsamında bor mineralinden sentezlenmiş toz halinde 5 çeşit türev elde ettiklerini aktardı.