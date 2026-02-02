Eşini ve 2 çocuğunu kaybetti kendisi ve oğlu engelli kaldı: Depremzede annenin 5 bin liralık borcu 25 bin lira oldu





"Elimden ne geldiyse hem çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum hem de borçları ödemeye çalışıyorum ama olmuyor"





Borcunun katlanarak arttığını ifade eden Ebru Çevikkol, "İlk başlarda 90 bin TL dediler 50 bin TL’ye düşürdük ve bir kısmı olan 45 bin TL ödedik. Geri kalan 5 bin TL’yi taksitlendirme yaptık ama iptal oldu. Taksitlendirme iptal olduğu an 5 bin TL borç şimdi ise 25 bin TL oldu. Mersin’den bir mağazadan giysiler almıştım, avukatlık olduk. Avukat dosya masrafları derken başka avukata verildi ve bu şekilde bunun gibi borç çıktı. Bu borcu ödemeye çalışıyorum ama gücüm yetmiyor. Depremde yaşadıklarımı izah ettim. Engelli olduğumu, eşimi kaybettiğimi ve çok kötü durumda olduğum için çocuklarına bir şeyler almam gerekiyordu. Onlar da benim gelirimin olduğunu söyledi. Devletimiz bize çok destek oluyor. Bana dosya indirimi yapacağını söylediler sonra avukatın yıl geçtiği için taksitlendirmenin iptal olduğundan dolayı güncel borcumun olduğunu söylediler. Güncel borcum 25 bin TL’lik bir ödemem var. Onun için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elimden ne geldiyse hem çocukların ihtiyaçlarını hem de borçları ödemeye çalışıyorum ama olmuyor" ifadelerini kullandı.