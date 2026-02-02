Yeni Şafak
Etkinlikte led ekran devrildi: Belediye başkanı ve sunucu saniyelerle kurtuldu

08:422/02/2026, Pazartesi
IHA
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte eğlence ve korku bir arada yaşandı. Program çerçevesinde zeybek oynamak için sahneye çıkan Belediye Başkanı, oyununu tamamlayıp sahneden indiği sırada birden çıkan fırtına sahneyi ve dev ekranı devirdi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca’nın saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar amatör kameraya böyle yansıdı.

Kuyucak ilçesinde düzenlenen program, halktan yoğun ilgi gördü. Semt pazarında gerçekleştirilen program çerçevesinde sahneye davet edilen Kuyucak Belediye Başkanı zeybek oynadı.

Başkan Doğanca’nın sahnedeki zeybek performansı izleyenlerden tam not aldı.

Başkan Doğanca sahneden indiği sırada aniden bastıran fırtına, sahne kurulumunu vurdu.

Doğanca’nın saniyeler önce üzerinde bulunduğu alanın arkasındaki dev LED ekran büyük bir gürültüyle sahneye devrildi.

Başkanın sahneyi terk etmesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönülürken, yürekler ağza geldi. Ucuz atlatılan kaza amatör kameraya böyle yansıdı.

#Led Ekran
#Aydın
#Kaza
