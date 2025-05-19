En çok hangi ilde araba var? Türkiye'deki araçların yarısı bu 4 ilde toplandı

ARAÇ SAYISINDA LİDER ŞEHİR: İSTANBUL

Trafikteki toplam taşıt sayısında açık ara önde olan İstanbul, yeni kayıtların da merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye'deki her iki yeni araçtan biri, İstanbul, Ankara, İzmir ya da Antalya'da yollara çıkıyor. Bu durum büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğu, ulaşım alışkanlıkları ve araç talebinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor.



