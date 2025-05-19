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En çok hangi ilde araba var? Türkiye'deki araçların yarısı bu 4 ilde toplandı

En çok hangi ilde araba var? Türkiye'deki araçların yarısı bu 4 ilde toplandı

12:1519/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ocak-Nisan dönemi motorlu kara taşıtları verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 976 bin 22’ye ulaştı. Ülkedeki toplam araç sayısının yarıya yakını ise sadece dört büyük şehirde yoğunlaştı: İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya.

İlk dörtte yer alan şehirler, yılın ilk dört ayında trafiğe çıkan 690 bin 209 yeni taşıttan 325 bin 831’ine ev sahipliği yaptı. Bu da Türkiye genelindeki yeni kayıtların yaklaşık yüzde 47’sine denk geliyor.

TÜRKİYE'DE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 32 MİLYONA YAKLAŞTI

TÜİK'in güncel verilerine göre, Nisan 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 oranında artış gösterdi ve toplam sayı 31 milyon 976 bin 22 oldu. Bu taşıtların dağılımı ise şu şekilde:


  • Otomobil: %51,8
  • Motosiklet: %20,3
  • Kamyonet: %14,9
  • Traktör: %7,1
  • Kamyon: %3,2
  • Minibüs: %1,7
  • Otobüs: %0,7
  • Özel Amaçlı Taşıtlar: %0,3


İLLERE GÖRE AYLIK ARAÇ KAYIT SAYILARI (OCAK-NİSAN 2025)

İstanbul

  • Ocak: 56.525
  • Şubat: 37.760
  • Mart: 53.271
  • Nisan: 49.372


Ankara

  • Ocak: 17.498
  • Şubat: 12.047
  • Mart: 14.818
  • Nisan: 13.917


İzmir

  • Ocak: 9.425
  • Şubat: 8.432
  • Mart: 12.252
  • Nisan: 11.405


Antalya

  • Ocak: 5.800
  • Şubat: 5.769
  • Mart: 8.771
  • Nisan: 8.769


ARAÇ SAYISINDA LİDER ŞEHİR: İSTANBUL

Trafikteki toplam taşıt sayısında açık ara önde olan İstanbul, yeni kayıtların da merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye'deki her iki yeni araçtan biri, İstanbul, Ankara, İzmir ya da Antalya'da yollara çıkıyor. Bu durum büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğu, ulaşım alışkanlıkları ve araç talebinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor.


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