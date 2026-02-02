Allan Saint-Maximin'in olaylı ayrılığı sonrası yeni takımı belli oldu

Meksika'da çocuklarına yönelik ırkçı saldırılar nedeniyle Club America ile ipleri koparan Allan Saint-Maximin, yeniden Avrupa'ya dönüyor. Fransız yıldız, sürpriz bir takımla anlaştı.
Futbol dünyasında son bir haftanın en çok konuşulan ismi olan Allan Saint-Maximin, yaşadığı travmatik sürecin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.
Le Parisien gazetesinin son dakika bilgisine göre Meksika'dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens'in teklifini kabul etti.
Maximin, Mourinho döneminde Fenerbahçe forması da giymişti.