Allan Saint-Maximin'in olaylı ayrılığı sonrası yeni takımı belli oldu

Tuğçe Erginkoç
14:112/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Meksika'da çocuklarına yönelik ırkçı saldırılar nedeniyle Club America ile ipleri koparan Allan Saint-Maximin, yeniden Avrupa'ya dönüyor. Fransız yıldız, sürpriz bir takımla anlaştı.

Futbol dünyasında son bir haftanın en çok konuşulan ismi olan Allan Saint-Maximin, yaşadığı travmatik sürecin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Le Parisien gazetesinin son dakika bilgisine göre Meksika'dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens'in teklifini kabul etti.

Maximin, Mourinho döneminde Fenerbahçe forması da giymişti.

