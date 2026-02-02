Beşiktaş Ndidi için gelen teklifi geri çevirdi! Avrupa devine anında ret

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, orta sahasının en önemli parçalarından biri olan Wilfred Ndidi için gelen transfer teklifini masanın kenarına itti. Hollanda’nın köklü kulübü Ajax’ın Nijeryalı yıldız için sunduğu paket, siyah-beyazlı yönetim tarafından yetersiz bulundu.

1 /4 Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

2 /4 Gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre Hollanda temsilcisi Ajax, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak için resmi bir teklif sundu. Ancak Beşiktaş yönetimi, teklifin içeriğini değerlendirdikten sonra "ret" yanıtı verdi.

3 /4 Ajax'ın sunduğu teklifin detayları da ortaya çıktı. Hollanda ekibi, Nijeryalı yıldızı şu şartlarla kadrosuna katmak istedi: