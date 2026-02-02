Yeni Şafak
Beşiktaş Ndidi için gelen teklifi geri çevirdi! Avrupa devine anında ret

Beşiktaş Ndidi için gelen teklifi geri çevirdi! Avrupa devine anında ret

11:422/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, orta sahasının en önemli parçalarından biri olan Wilfred Ndidi için gelen transfer teklifini masanın kenarına itti. Hollanda’nın köklü kulübü Ajax’ın Nijeryalı yıldız için sunduğu paket, siyah-beyazlı yönetim tarafından yetersiz bulundu.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre Hollanda temsilcisi Ajax, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak için resmi bir teklif sundu. Ancak Beşiktaş yönetimi, teklifin içeriğini değerlendirdikten sonra "ret" yanıtı verdi.

Ajax'ın sunduğu teklifin detayları da ortaya çıktı. Hollanda ekibi, Nijeryalı yıldızı şu şartlarla kadrosuna katmak istedi:

Kiralama Bedeli: 2 milyon euro

Satın Alma Opsiyonu: 12 milyon euro

Toplam Paket: 14 milyon euro


