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Fenerbahçe'de 11 yıl sonra ayrılık: Bir dönem sona erdi

Fenerbahçe'de 11 yıl sonra ayrılık: Bir dönem sona erdi

16:2425/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertli kulübün basketbol şubesinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 11 yıldır yönetim kurulu danışmanlığı görevini üstlenen Gherardini, Fenerbahçe'ye veda etti.

Fenerbahçe basketbol şubesinde beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti.

Sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu danışmanı olan Maurizio Gherardini, 11 yıl sonra görevinden ayrıldı.

Sezon bitiminde Gherardini, İtalya Basketbol Ligi kulüpler birliği olan Legabasket’in yeni başkanı olacak.

İtalyan yönetici, 11 yıllık bu süreçte 5 Basketbol Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere büyük başarılar kazandı.


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