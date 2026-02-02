Yeni Şafak
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Sözleşmesi feshedildi takıma dönüyor

13:112/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Ara transfer dönemi devam ederken Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların sezon başında kiralık gönderdiği isim takıma geri dönüyor. İşte detaylar...

Devre arası transfer dönemi sürerken, Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların sezon başında Samsunspor'a kiralık gönderdiği Eyüp Aydın'ın sözleşmesi feshedildi.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Sezon başında takımımıza kiralık olarak katılan profesyonel futbolcumuz Eyüp Aydın ile ilgili olarak; kulübü ve oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda kiralık sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırılması konusunda mutabakata varılmıştır."

"Eyüp Aydın'a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

#Galatasaray
#Samsunspor
#Eyüp Aydın
