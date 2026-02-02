Galatasaray'da sürpriz gelişme! Sözleşmesi feshedildi takıma dönüyor

Ara transfer dönemi devam ederken Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların sezon başında kiralık gönderdiği isim takıma geri dönüyor. İşte detaylar...
Devre arası transfer dönemi sürerken, Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların sezon başında Samsunspor'a kiralık gönderdiği Eyüp Aydın'ın sözleşmesi feshedildi.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sezon başında takımımıza kiralık olarak katılan profesyonel futbolcumuz Eyüp Aydın ile ilgili olarak; kulübü ve oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda kiralık sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırılması konusunda mutabakata varılmıştır."
"Eyüp Aydın'a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."