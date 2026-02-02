Yeni Şafak
Gündem olan iddia: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a teklif edildi

Gündem olan iddia: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a teklif edildi

Fenerbahçe’den ayrılması gündemde olan yıldız futbolcunun Galatasaray’a önerildiği iddiası sosyal medyada büyük ses getirdi.

Fenerbahçe’de geleceği tartışılan Jhon Duran hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Haluk Yürekli, Kale Arkası YouTube kanalında yaptığı açıklamada 22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Galatasaray’a önerildiğini söyledi.

Yürekli, konuyla ilgili olarak, “Şu anda yüzde 100’e yakın bir bilgim var. Jhon Duran’ı Galatasaray’a bile teklif etmişler. Her yere teklif ediyorlar; Juventus’a teklif ettiler, Zenit ile görüşüyorlar, Fransa Ligi’ne teklif ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Al Nassr’dan kiraladığı Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Galatasaray
