Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho'dan derbi sonrası dikkat çeken hareket

Mourinho'dan derbi sonrası dikkat çeken hareket

21:247/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş maçının son düdüğünün ardından hakem Mehmet Türkmen'in yanına giderek sosyal medyada gündem olan bir görüntü verdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar, Chamberlain'in attığı golle 1-0 kazandı.

İdari ve sportif açıdan zor günler geçiren Beşiktaş, derbi galibiyetiyle büyük moral buldu. 

Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ise zirve yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından dikkati çeken bir harekete imza attı.

Portekizli teknik adam, son düdüğün ardından yanına giderek hakem Mehmet Türkmen ve ekibini tebrik etti.

Jose Mourinho'nun hakem Mehmet Türkmen'e sarıldığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Mourinho, maçın ardından da Mehmet Türkmen'in performansını övdü. Portekizli çalıştırıcı, "Genç hakem iyi maç yönetti. Performansı hoşuma gitti. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı" ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Beşiktaş
#Mehmet Türkmen

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 7 ARALIK: 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman onaylanacak?