Mourinho'dan derbi sonrası dikkat çeken hareket

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş maçının son düdüğünün ardından hakem Mehmet Türkmen'in yanına giderek sosyal medyada gündem olan bir görüntü verdi.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar, Chamberlain'in attığı golle 1-0 kazandı.
İdari ve sportif açıdan zor günler geçiren Beşiktaş, derbi galibiyetiyle büyük moral buldu.
Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ise zirve yarışında ağır yara aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından dikkati çeken bir harekete imza attı.
Portekizli teknik adam, son düdüğün ardından yanına giderek hakem Mehmet Türkmen ve ekibini tebrik etti.
Jose Mourinho'nun hakem Mehmet Türkmen'e sarıldığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
Mourinho, maçın ardından da Mehmet Türkmen'in performansını övdü. Portekizli çalıştırıcı, "Genç hakem iyi maç yönetti. Performansı hoşuma gitti. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı" ifadelerini kullandı.