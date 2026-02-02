Yeni Şafak
Sergen Yalçın'a müjde: Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Sergen Yalçın'a müjde: Yeni transfer İstanbul'a geliyor

2/02/2026, Pazartesi
DHA
Beşiktaş, stoper hattını güçlendiriyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği oyuncuyu imza aşamasına getirdi.

Beşiktaş, Kristjan Asllani ve Yasin Özcan'ın ardından üçüncü transferini stoper bölgesine yapıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Emmanuel Agbadou'yu renklerine bağlamak üzere olan siyah beyazlılar, 1.92'lik dev stoper için kulübü Wolverhampton ile sürdürdüğü görüşmelerde anlaşma aşamasına geldi.

Fildişili stoper geçen sezonun devre arasında Fransa'nın Reims takımından 20 milyon euro bonservis bedeliyle Wolverhampton'a transfer oldu ve burada 35 maça çıkarak 1 gol, 2 asist yaptı.

Agbadou, Wolverhampton ile son detayların neticelendirilmesi halinde, sağlık kontrolleri ve resmi imza için kısa sürede İstanbul'a getirilecek.

Emmanuel Agbadou ile yapılması planlanan sözleşmenin 3,5 yıllık olacağı öğrenildi.

