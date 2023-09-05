|
Gündem

100 yıllık cumhuriyetin 55 yıllık uğurundan 100 öğrenciye eğitim desteği

Giresun Uğur Anadolu Lisesi, “Cumhuriyetin 100’ncü yılında 100 öğrenciye eğitim desteği” veriyor. Cumhuriyetin gelecek 100 yılına değer katacak nesiller, Uğur Okullarında yetişiyor.

13:53 . 5/09/2023 Salı
Diğer
Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, İcra Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel.

Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, İcra Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel.

Yarım asrı aşkın başarı geleneğiyle 100 yıllık Cumhuriyetin 55 yılına yetiştirdiği nesillerle değer katan Uğur Okulları, 100 öğrenciye burs vermeye hazırlanıyor. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı ve Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel’in öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile Giresun Uğur Anadolu Lisesi’nde, Cumhuriyetin 100’ncü yılına özel olarak 100 başarılı öğrenciye Cumhuriyet Bursu ile eğitim desteği sağlanacak. Tüm Türkiye’deki lise kademesi öğrencilerine açık olan bu fırsatta öğrenciler, Giresun Uğur Anadolu Lisesi tarafından düzenlenecek Uğur Tanı Sınavı’na (UTS) girerek akademik yeterliliğine göre burs kazanma hakkı elde edecek. 08 Eylül Cuma günü saat 10.00’da okulda gerçekleştirilecek olan UTS’de dereceye giren 100 öğrenci, Giresun Uğur Anadolu Lisesinde öğrenim hayatı boyunca ücretsiz eğitim görme hakkı kazanacak. Sınava başvurular Giresun Uğur Anadolu Lisesinden yapılacak.

Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır.

Cumhuriyet’in 100 yılının 55 yılına şahitlik eden Uğur markasının İcra Kurulu Başkanı ve Sey Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel’in duyurusu ile başlatılan Cumhuriyet Bursu projesi ile Giresun Uğur Anadolu Lisesi, 100 öğrenciye kapılarını açacak. Uğur Okullarında öncelikli amaçlarının öğrencilerine nitelikli eğitim sunmak olduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, ‘Yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık geleneğimizden aldığımız güçle kişisel ve kültürel farkındalığı gelişmiş, dünya vatandaşı, duyarlı, saygılı ve hepsinden önce mutlu bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz İcra Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel’in öncülüğünde uygulamaya geçirdiğimiz Cumhuriyet Bursu ile Giresun Uğur Anadolu Lisemizde burs sağlayacağımız 100 öğrencimizi başarıyla sınavlara ve geleceğe hazırlayacağız” dedi.

İcra Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel.

100 öğrenci Giresun’da uğurlu bir geleceğe adım atacak


Genel Müdür Mustafa Çakır; “Yeni eğitim öğretim döneminde hem eğitime destek amacıyla hem de Cumhuriyetimizin 100’ncü yıldönümünü daha coşkulu bir hediye ile kutlamak için Giresun Uğur Anadolu Lisesi’nde İcra Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel’in önderliğinde 100 öğrenciye eğitim bursu vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yılına şahitlik ettiğimiz bu önemli yılda, Uğur Ailesi olarak 55’nci yaşımızı geride bırakıyoruz. Bu önemli yılda eğitime gönül veren kurumumuzla ülkemizde iz bırakacak bir projeye imza atmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. 55 yıllık deneyimimizi, akademik ve bilimsel eğitimimiz ile birleştirerek öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz. Kariyerlerini belirleyecekleri lise hayatlarında bu kıymetli öğrencilerimize rehberlik edecek olmaktan gurur duyuyoruz’ dedi.

#Giresun Uğur Anadolu Lisesi
#Öğrenci
#Okul
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Brent petrolün varil fiyatı 88,75 dolar