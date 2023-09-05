100 yıllık cumhuriyetin 55 yıllık uğurundan 100 öğrenciye eğitim desteği

Yarım asrı aşkın başarı geleneğiyle 100 yıllık Cumhuriyetin 55 yılına yetiştirdiği nesillerle değer katan Uğur Okulları, 100 öğrenciye burs vermeye hazırlanıyor. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı ve Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel’in öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile Giresun Uğur Anadolu Lisesi’nde, Cumhuriyetin 100’ncü yılına özel olarak 100 başarılı öğrenciye Cumhuriyet Bursu ile eğitim desteği sağlanacak. Tüm Türkiye’deki lise kademesi öğrencilerine açık olan bu fırsatta öğrenciler, Giresun Uğur Anadolu Lisesi tarafından düzenlenecek Uğur Tanı Sınavı’na (UTS) girerek akademik yeterliliğine göre burs kazanma hakkı elde edecek. 08 Eylül Cuma günü saat 10.00’da okulda gerçekleştirilecek olan UTS’de dereceye giren 100 öğrenci, Giresun Uğur Anadolu Lisesinde öğrenim hayatı boyunca ücretsiz eğitim görme hakkı kazanacak. Sınava başvurular Giresun Uğur Anadolu Lisesinden yapılacak.

Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır.

Cumhuriyet’in 100 yılının 55 yılına şahitlik eden Uğur markasının İcra Kurulu Başkanı ve Sey Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel’in duyurusu ile başlatılan Cumhuriyet Bursu projesi ile Giresun Uğur Anadolu Lisesi, 100 öğrenciye kapılarını açacak. Uğur Okullarında öncelikli amaçlarının öğrencilerine nitelikli eğitim sunmak olduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, ‘Yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık geleneğimizden aldığımız güçle kişisel ve kültürel farkındalığı gelişmiş, dünya vatandaşı, duyarlı, saygılı ve hepsinden önce mutlu bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz İcra Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel’in öncülüğünde uygulamaya geçirdiğimiz Cumhuriyet Bursu ile Giresun Uğur Anadolu Lisemizde burs sağlayacağımız 100 öğrencimizi başarıyla sınavlara ve geleceğe hazırlayacağız” dedi.

İcra Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel.

100 öğrenci Giresun’da uğurlu bir geleceğe adım atacak



