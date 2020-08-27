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EĞİTİM

2020 Üniversite kayıt işlemi ne zaman başlıyor? Kayıt için hangi belgeler gerekli?

Üniversite kayıtları başlıyor: Kayıt işlemi ne zaman? Kayıt için gerekli belgeler neler?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrenci üniversiteyi kazanmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı. 1 milyondan fazla öğrenci tercih başvurusu yaptı, 781 bin öğrencinin ise sınav puanlarına göre yerleştirmesi yapıldı. Bu gelişmenin ardından öğrenciler, "Üniversite kayıt işlemi ne zaman? Üniversite kayıt için hangi belgeler gerekli?" sorularının cevabını merak ediyor. Üniversite kayıt işlemleri 29 Ağustos ve 2 Eylül tarihlerinde başlayacak. Geçtiğimiz yıl üniversiteye kayıt işlemi öğrencilere büyük kolaylık sağlayan e-devlet üzerinden alındı. Peki üniversite kayıtları bu yıl nasıl yapılacak? Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite kayıt işlemleri başlıyor.
Üniversite kayıt işlemleri başlıyor.

Türkiye'de üniversite hayali kuran bir milyondan fazla öğrenci, aldıkları puanlara göre tercih işlemi gerçekleştirdi.

YÖK tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercih sonuçları dün açıklandı. 781 bin öğrenci üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazandı. Herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler ise ikinci tercihleri bekleyecek.

Bu gelişmenin ardından yüzbinlerce öğrenci "Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?" sorusuna yanıt aradı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl açıklanan takvime göre kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt için mezuniyet belgesi, adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı, nüfus cüzdan fotokopisi, fotoğraf gibi belgeler ile kayıt işlemleri alınacak.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

3) Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.

4) Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.

5) Nüfus cüzdan fotokopisi.

6) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

7) Varsakatkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)’nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

8) Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

ÜNİVERSİTE İÇİN E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

  • Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

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